مشاركة ناجحة لـ «آفاق» في مهرجان السعادة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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اختتمت «آفاق الإسلامية للتمويل»، مشاركتها الناجحة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان السعادة 2022، الذي افتتحه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، بتنظيم مركز رأس الخيمة للمعارض - إحدى مؤسسات غرفة تجارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2022، على كورنيش جزيرة المرجان بالإمارة.

وعلى امتداد أيام المهرجان، جذبت منصة «آفاق» الزوار، بما قدّمته لهم من عروضٍ على البطاقات الائتمانية (استرداد نقديّ يصل حتى 2 %)، وخدمات التمويل الشخصي (معدّلات تمويل منخفضة تبدأ من 5 %، ومبلغ القرض يصل إلى 1 مليون درهم)، وتمويل السيارات (معدلات تمويل السيارات تبدأ من 1.75 %)، وتمويل العقارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العروض على تذاكر السفر والحجوزات الفندقية.

وبطاقات الإنترنت المجانية، وتأجيل سداد الأقساط، مع فرص المشاركة في السحوبات على منتج «سحوبات» (أودع مبلغ 500 درهم كحدٍّ أدنى في «سحوبات»، واحصل على فرصة الفوز بجوائز نقدية)، وغيرها من الخدمات التي تنفرد بها «آفاق الإسلامية للتمويل»، مع خيارات التمويل بمعدلاتٍ منخفضة وشروطٍ تنافسية، بالإضافة إلى غيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما جعل الإقبال على منصة «آفاق» لهذه الدورة استثنائياً.

راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»، توجّه بالشكر إلى مركز رأس الخيمة للمعارض، للتنظيم الناجح والمميز، الذي تجيد في جميع النواحي التنظيمية والفنية لمهرجان السعادة 2022. وأضاف «نحن فخورون بالمشاركة في المهرجان الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم السعادة، من خلال مبادرات اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي، تعكس توجهات القيادة الرشيدة، على توفير كافة أسباب السعادة للمواطنين والمقيمين».

وتوجّه محمد الدوسري رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، بالشكر إلى مركز رأس الخيمة للمعارض، على حسن تنظيم هذا المهرجان الوطني الناجح، وأضاف «إن «آفاق» ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى تقديم عروض ومنتجات تمويل مبتكرة».

شملت فعاليات المهرجان لهذا العام، ألعاباً ترفيهية وأنشطة وعروضاً ترويجية، إلى جانب مشاركة 10 فرق استعراضية متنوعة، من السعودية والهند والفلبين، فضلاً عن عروض شعبية إماراتية، وإطلاق الألعاب النارية التي اشتهرت بها إمارة رأس الخيمة، وتصدرتها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن فئة أطول سلسلة للألعاب النارية لثلاث سنوات متتالية.

الجدير ذكره، أنّ «آفاق الإسلامية للتمويل»، هي شركة مساهمة خاصة، تأسست في عام 2006، كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيس في إمارة دبي، وتقدّم مجموعةً واسعة من برامج التمويل والاستثمار، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدماتٍ ومنتجاتٍ مالية مختلفة، من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وكانت قد حصلت على المركز الأول في تصنيف «أكثر أماكن العمل سعادةً»، على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتيْ «أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل»، و«أفضل برنامج لمشاركة الموظفين»، للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عديدة، تقديراً لدورها الرائد في المنطقة، وأدائها الذي يرقى إلى أعلى المستويات.

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