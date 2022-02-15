200 مليون يورو صادرات إيطاليا من الأغذية إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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بلغ متوسط الصادرات السنوي للمأكولات والمشروبات لدولة الإمارات حوالي 200 مليون يورو، ولا تزال إيطاليا واحدة من أهم الموردين للدولة، وجلبت إيطاليا لزوار معرض جلفود تجربة تذوق أطيب المأكولات من خلال برنامج مليء بعروض الطهي الحية وجلسات التذوق في مختبر الطعام الإيطالي الذي يقع في قاعة الشيخ سعيد 1، استضاف المطبخ المفتوح لمختبر الطعام الإيطالي بعض أشهر الطهاة الإيطاليين العاملين في الإمارات والذين سيقومون بإعداد بعض الأطباق الإيطالية التقليدية والحديثة باستخدام المكونات الإيطالية الأصيلة فقط.

بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية، وبالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية الإيطالية في دبي، يعد مختبر الطعام الإيطالي جزءاً من جناح إيطاليا في معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات الذي افتتحت فعالياته اليوم وتستمر حتى 17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

مبادرة مختبر الطعام الإيطالي في قاعة الشيخ سعيد 1 هي جزء من حملة «إيطاليا ببساطة استثنائيّة #beIT»، والتي تشجع على الاستهلاك الواعي للمنتجات الأصلية المصنوعة في إيطاليا وتقاوم ظاهرة المنتجات المقلدة.

خلال الحدث الذي يستمر على مدى 5 أيام، يعرض أكبر الطهاة الحاصلون على نجمات ميشلان مثل شيف هاينز بيك، مهاراتهم في الطهي وتقديم أهم النصائح لإعداد الأطباق الإيطالية الأصيلة. كما يستكشف زوار معرض جلفود جودة وأصالة المطبخ الإيطالي الذي يجمع بشكل متناغم بين الطعام اللذيذ والصحي.

تعرض إيطاليا في معرض جلفود مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الإيطالية مثل المعجنات والآيس كريم والفواكه والأطعمة المعلبة والأطعمة الذواقة والمجمدة وزيت الزيتون والقهوة والعصائر والحبوب والوجبات الخفيفة، بمشاركة 180 شركة قدمت خصيصاً لهذا المعرض.

ويحتل المطبخ الإيطالي المرتبة الأولى بين المقيمين في الإمارات، ويظهر ذلك من خلال نتائج تجارة المأكولات والمشروبات بين إيطاليا والإمارات والعدد المتزايد من المطاعم الإيطالية التي تفتتح سنوياً في البلاد.

قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات: «بلغ متوسط الصادرات السنوي للمأكولات والمشروبات حوالي 200 مليون يورو، ولا تزال إيطاليا واحدة من أهم الموردين لدولة الإمارات، حيث يصل إجمالي الصادرات الغذائية إلى الإمارات حوالي 189 مليون اليورو في عام وحتى شهر أكتوبر 2021 بزيادة 27% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 و4.5% بالمقارنة مع العام 2019».

وأضاف: «كما تحظى المنتجات الغذائية الإيطالية بالتقدير في جميع أنحاء العالم لتنوعها ومذاقها وجودتها. حيث وصلت الصادرات الإيطالية العالمية للأغذية الزراعية إلى مستوى قياسي تجاوز 52 مليار يورو بزيادة 11%، وتعد الإمارات من أهم شركائنا التجاريين.

فقد بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات من المشروبات (38 مليون يورو) والطحين ومنتجات المخابز (33 مليون يورو) والكاكاو ومنتجات الكاكاو (19.5 مليون يورو) هي الفئات الغذائية التي يطلبها السوق الإماراتي بكثرة. كذلك فقد سجلت فئة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية ارتفاعاً حاداً في الطلب (بنسبة 133% في عام 2020) بينما شهد استيراد الأسماك والروبيان والصدفيات نمواً مستمراً في العامين الماضيين مع تباين 106% في قيمة السلع المستوردة من 2019».

كما يكمن نجاح شعار «صنع في إيطاليا» في قطاع الزراعة الخضراء والمستدامة الأكثر عضوية في أوروبا مع وجود أكثر من 80 ألف موظف، وأكبر عدد من مؤشرات حماية المنشأ للمنتجات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي وأكثر من 5 آلاف من المنتجات الغذائية الزراعية التقليدية.

بالمناسبة فقد دعت وكالة التجارة الإيطالية الخبراء المحليين والإيطاليين لمناقشة مستقبل صناعة الأغذية والأنشطة الزراعية خلال جلسات حوار الابتكار التي ستعقد في جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

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