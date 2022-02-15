«سفن كابيتالز» تُطلق مشروعها من واجهة برج خليفة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «سفن كابيتالز»، وهي أكبر وسيط في سوق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن معهد الدراسات المالية الذي أطلقته مؤخراً بإعلان عُرض على واجهة برج خليفة أطول مبنى في العالم.

ويُعدّ الاستثمار المالي قطاعاً ديناميكياً دائم التغيير. وفي إطار سعيها لدفع عجلة النجاح في جميع أنحاء العالم، تسعى شركة هندية للنمو وبلوغ آفاق تحاكي آفاق برج خليفة، أحد عجائب الدنيا.

وتزيَّن برج خليفة باللون الذهبي وشعار شركة «سفن كابيتالز». وخطف هذا الحدث أنظار 500 ضيف من جميع أنحاء العالم وآلاف المتفرجين الآخرين، ولاقى استحساناً كبيراً في منطقة برج خليفة.

وأُطلق معهد الدراسات المالية الجديد برعاية الشركة الأم «سفن كابيتالز»، أكبر وسيط في سوق الأسهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة لرجل أعمال هندي. وسيُفتتح أول مكتب للمعهد في كوتشي خلال فترة قصيرة، وتهدف العلامة التجارية إلى توسيع نطاق معهدها في جميع أنحاء ولاية كيرالا في جنوب الهند.

وأُطلق معهد الدراسات المالية الجديد برعاية الشركة الأم «سفن كابيتالز»، أكبر وسيط في سوق الأسهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة لرجل أعمال هندي. وسيُفتتح أول مكتب للمعهد في كوتشي خلال فترة قصيرة، وتهدف العلامة التجارية إلى توسيع نطاق معهدها في جميع أنحاء ولاية كيرالا في جنوب الهند.

وقال محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «سفن كابيتالز» في سياق تعليقه على الإطلاق المنتظر لهذا المعهد: «يسعى المعهد إلى ترسيخ الشعور بالأحقية والاستثمار الآمن في نفوس الطلاب، وبناء مسيرة مهنية جديدة لجيل الشباب وتمكينهم. ونبذل جهوداً دؤوبة لطرح ثقافة عمل جديدة بإمكانيات لا متناهية لضمان الأمن المالي مدى الحياة وتوفير معرفة متقدّمة بدراسات الاستثمار المتميّزة والفريدة في السوق المالية للمستثمرين من الجنسين بغض النظر عن أعمارهم».

وإضافة إلى 500 ضيف من جميع أنحاء العالم ومن آلاف المتفرجين الآخرين، لاقى الحدث استحساناً كبيراً في منطقة برج خليفة.

وأضاف شاهين قائلاً: «تزدهر العلامة التجارية «سفن كابيتالز» استناداً إلى ثلاث صفات هي الصدق والشفافية والنزاهة. ولطالما ركّزنا على العملاء قبل الأرباح، وهو ما سنواصل عمله في المستقبل أيضاً».

وتُعدّ «سفن كابيتالز»إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة دولياً. ونهدف في «سفن كابيتالز»إلى وضع تداول فئات الأصول المختلفة في متناول الجميع. وفي إطار سعيها لتوفير منصة تداول آمنة وسليمة، دمجت الشركة العديد من آليات الحماية المكمّلة في جميع أنشطتها.

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