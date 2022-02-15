1.3 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في يناير

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 938 تصرفاً عقارياً خلال شهر يناير بقيمة إجمالية 1.3 مليار درهم، وذلك بـنمو 34% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وبلغ حجم التداول 806 ملايين درهم عبر إجمالي 735 عملية تداول عقاري. وتم تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة الزوراء بقيمة 29.5 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن القطاع العقاري في إمارة عجمان يشهد وتيرة نمو متصاعدة ويحقق أداءً عالياً ومستويات إيجابية تعكس ثقة المستثمرين وتؤكد قدرة الإمارة على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدائرة سجلت 93 عملية رهن بقيمة إجمالية 363 مليون درهم. وجرى تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 126 مليون درهم في منطقة «الراشدية 3». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «العامرة» و«الجرف الصناعية 2». وتصدر مشروع «أبراج الهورايزون أي» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي «عجمان ون» و«أبراج الهورايزون سي».

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