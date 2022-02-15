«آركابيتا» تطرح محفظة استثمارية تضم 5 شركات فينتك عالمية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة (آركابيتا غروب هولدنغز) طرح محفظة آرك فينتك، وهي محفظة عالمية متنوعة استثمرت في حصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية (فينتك) عالية النمو، تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4 مليارات دولار. وتتوزع استثمارات المحفظة في أسواق عالمية رئيسية، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والدول الاسكندنافية.

وجميع شركات المحفظة تتميز بتنوعها الجغرافي، وهي تتيح للمستثمرين توزيع استثماراتهم في مختلف الشرائح الفرعية لقطاع التقنية المالية.

وقد حققت معدلات نمو عالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وأثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار خلال فترة انتشار جائحة كورونا، حيث أدى تفشي فيروس «كوفيد 19» إلى تسريع تحوّل المستهلكين والشركات والحكومات إلى الحلول الرقمية، وكان قطاع التقنية المالية الأوفر حظاً في استفادته من الانتشار المتزايد لتقنيات الهاتف النقال والخدمات الأسرع المعروضة في الأسواق.

وعملت آركابيتا على الاستثمار في هذه الشركات من خلال الدخول في استثمار مشترك مع مؤسسات استثمار عالمية خبيرة تسعى مع آركابيتا إلى تحقيق عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر. كما استثمرت مؤسسات استثمارية عالمية كبرى في معظم هذه الشركات، ويسهم هؤلاء الشركاء العالميون البارزون في تقديم الدعم لشركات المحفظة لتحقيق أهدافها.

وقال يوسف العبدالله، العضو المنتدب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة آركابيتا: نقدم لعملائنا من خلال محفظة آرك فينتك فرصة للاستثمار في شرائح تقنية مالية متنوعة في إطار محفظة جرى تكوينها بحرص، تستهدف شركات تدر عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، وتحقق قيمة مضافة عالية.

كما تتميز هذه الشركات بنماذج أعمال أثبتت جدواها وقواعد عملاء نامية ومنتجات ملائمة تماماً للأسواق المستهدفة. ونرى أن القطاع سيشهد معدلات نمو عالية في المدى الطويل بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد على حلول التقنية المالية المبتكرة.

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