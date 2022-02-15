«ضمان للاستثمار» تفوز بتفويض بقيمة 400 مليون درهم من شركة إماراتية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «ضمان للاستثمار» عن فوزها بتفويض استثماري جديد عبر صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 105 ملايين دولار (400 مليون درهم) وذلك من شركة مالية إماراتية.

ولم تفصح «ضمان للاستثمار» عن هوية الشركة لأسباب تتعلق بالحفاظ على سرية الصفقة، إلا أنها أشارت إلى أن قدرة فريق الشركة من مديري الأصول على هيكلة الصندوق بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات وتوقعات العميل وقواعده الإرشادية مثلت عنصراً هاماً في نجاح هذه الصفقة التي تمثل إضافة نوعية إلى شبكة العلاقات الناجحة التي عكفت «ضمان للاستثمار» على بنائها وتمتينها مع مختلف المؤسسات والبنوك المحلية والإقليمية، وعلى جميع المستويات.

وقال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في «ضمان للاستثمار»: يعكس فوز «ضمان للاستثمار» بهذا التفويض الجديد ثقة المستثمرين المؤسساتيين في السجل الحافل الذي يمتلكه فريق إدارة الأصول التابع للشركة وخبرته الواسعة في إدارة استراتيجيات فئات الأصول المتعددة في الأسواق الناشئة.

وقال خالد زعرب رئيس الأعمال المؤسسية في «ضمان للاستثمار»: نقدم في ضمان للاستثمار مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لعملائنا من المؤسسات، ونسعى في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الزخم الذي يمكننا من مواءمة منتجاتنا مع احتياجات عملائنا ومتطلباتهم. ويمثل الفوز بتفويض استثماري بهذا الحجم دليلاً على ثقة عملائنا الكبيرة بقدرتنا على هيكلة الاستراتيجيات الاستثمارية وتنفيذها على الوجه الأمثل. ونحن نتطلع قدماً إلى تقديم المزيد من هذه الحلول خلال العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز كفاءة استراتيجياتنا المؤسسية وإضافة قيمة مجزية لعملائنا الذين نعمل معهم عن كثب.

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