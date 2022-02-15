مركز السلع المتعددة يعلن «رابابورت» شريكاً إعلامياً رسمياً للنسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تعاونه مع «رابابورت»، الشركة المتخصصة في تزويد شركات قطاع الماس العالمي محفظة شاملة من حلول البيانات والأخبار والتحليلات الشاملة لتعزيز معايير العدالة والشفافية والكفاءة والتنافسية في أسواق الماس، لتكون شريكاً إعلامياً رسمياً للنسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس، الذي يُقام في 21 فبراير بفندق أتلانتس النخلة في دبي تحت شعار «مستقبل الماس».

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: نسعد بالتعاون مع رابابورت وانضمامها لقائمة الشركاء الرسميين في مؤتمر دبي للماس. وتشهد صناعة الماس فترة غير مسبوقة من التغيير والتطورات، المدفوعة بفورة التطوّر التكنولوجي وتغير متطلبات العملاء هذا بجانب مشهد التجارة العالمي الذي تطرأ عليه تغييرات ومستجدات باستمرار.

ومن هنا تكمن أهمية تعاوننا مع مؤسسة عالمية بحجم رابابورت، التي توفر بيانات وتحليلات شاملة عن الصناعة أكثر أهميةً من السابق. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة التزامه التعاون مع أبرز الأطراف الفاعلة في قطاع الماس لدعم جهود ومساعي التنمية المبذولة في إرساء أسس سوق دولية تتوافر فيها معايير منافسة عادلة. وإنني أتطلع إلى التواصل مع الشركاء وخبراء الصناعة الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم للالتقاء في مؤتمر دبي للماس. وتم رسمياً بيع جميع تذاكر المؤتمر.

وقال مارتن رابابورت، رئيس مجلس إدارة مجموعة رابابورت: تفخر شركة رابابورت لخدمات المعلومات بدورها في تقديم حلول اتصالات نوعية ومتميّزة تدعم أبرز الشركات والأطراف الفاعلة في قطاع الماس. وسيكون مؤتمر دبي للماس فرصة مثالية لمناقشة ومعالجة قضايا المسؤولية الاجتماعية المهمة كي نحظى جميعاً بعالم أفضل.

ويكمن دور دبي في كونها نقطة التقاء عالمية تكتسب زخماً متزايداً، في الوقت الذي تشوب المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار بشكل متزايد.

وأجد أنها فرصة رائعة للصناعة والأطراف المعنية لبحث سبل التعاون هنا ومعالجة أبرز التحديات والقضايا في قطاع الماس بإمارة دبي.

ويستعد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، المُقام بدعم من مركز دبي للسلع المتعددة شريكاً رسمياً، لأن يصبح من أبرز المنصات في قطاع المجوهرات العالمي، وسوقاً متميزة لاكتشاف المنتجات، بموازاة إرساء العلاقات المثمرة في القطاع، والاطلاع على الأفكار الملهمة.

ويُقام المعرض في 22-24 فبراير بمركز دبي التجاري العالمي. بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس يومي 24 و25 فبراير.

ولطالما أدى مركز دبي للسلع دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس. واستضافت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 65 مناقصة للماس في 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز