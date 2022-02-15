«جولدن فريم» تنطلق في «ريادة الأعمال» بتصاميم إبداعية

المصدر: دبي- البيان

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أكد المهندس مالك العناتي مدير عام شركة جولدن فريم لتصميم وتنفيذ أعمال الديكورات، أن مجال التصميم الداخلي في دولة الإمارات، تطور بشكل كبير، بل حقق إنجازات رائعة، من خلال مشاريع مميزة، رأيناها على مدى سنوات.

وقال: «إن دولة الإمارات أثبتت نجاحها وتألقها في الكثير من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع التصميم الداخلي، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في هذا القطاع المزدهر، والذي يتجلى فيه الذوق العالي والحس الفني، في دراسة المساحات الداخلية، والشواهد عديدة في ذلك».

ويتمتع المهندس مالك العناتي بموهبة متميزة في مجال التصميم الداخلي والخارجي، صقلها من خلال دراسته للهندسة بجامعة فيلادلفيا، وتشكلت لديه الخبرة والكفاءة، من خلال تصميم العديد من المشاريع المتميزة في دولة الإمارات، والدول العربية والأجنبية.

وأكد العناتي أن: «ما يميز شركتنا، التصميم الإبداعي، وسرعة التنفيذ وضمان الجودة، ويتمثل تعاملنا في التصميم الداخلي للأماكن والمساحات الخاصة والتجارية، وعليه، يتم التعامل مع كل مشروع بفكر وخيال لا حدود له، حتى نبتكر شيئاً بمنتهى الجمال، نقدم خدماتنا لكل من المشاريع التجارية والسكنية من قصور وفلل وشقق ومكاتب، والتي تشمل أعمال الديكورات الداخلية والخارجية، وضع المفاهيم والتصورات، أعمال التجديد، الأعمال الفنية وأعمال النجارة، حسب اختيار العميل، وتصنيع الأثاث، تنسيق الحدائق، وغير ذلك».

وعمل المهندس مالك في هذا المجال لمدة تجاوزت الـ 12 عاماً، وأصبح رائداً من رواد الفن المتقن في مجاله، وهو صاحب الخبرة البارزة والشغف المستمر للتطور والحداثة والتغيير، ليصبح اسمه اسماً لامعاً، ومن أفضل المهندسين البارعين في الدولة، وصاحب البصمات الشبابية اللامعة.

وأضاف: «إن ما يميزنا في شركة جولدن فريم، وجود فريق متخصص لحل جميع مشكلات العميل، قبل البدء بأعمال الديكورات، بناء على دراسة المعطيات الكاملة للمشروع».

من الأمور المميزة الأخرى، شغف المهندس مالك بعلم النفس والشخصيات، ما يساعده في فهم احتياج العميل بطريقة صحيحة.

جدير بالذكر، أن المهندس مالك اكتسب خبرته من خلال العمل المتواصل في عدة شركات إنشائية واستشارية معروفة على المستوى العالمي، لتكوين خبرات قوية في هذا المجال، والتي قادته لأن يصبح رائد أعمال في عدة مجالات، وصاحب شركة جولدن فريم، لتصميم وتنفيذ الأعمال الداخلية والخارجية.

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