ارتفاع أرباح «فرتيجلوب» بنسبة 242 % إلى 1.6 مليار دولار في 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة فرتيجلوب، المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي شراكة استراتيجية بين أدنوك وشركة أو سي آي، أن الإيرادات للربع الرابع 2021 قد ارتفعت بنسبة 138% لتصل إلى 1,184 مليون دولار. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 347% لتصل إلى 648 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.

وبالنسبة للسنة الكاملة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 113% لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 242% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وتحظى شركة فرتيجلوب بانتشار إقليمي متنوع من خلال امتلاكها 4 مرافق إنتاج عالمية المستوى في 3 دول، وهي مصر والإمارات والجزائر. وتتمتع شركة فرتيجلوب بمكانة مميزة في تجارة الأمونيا ومن السبّاقين في مجال الأمونيا النظيفة، والتي تمكنها من الاستفادة من التحول العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين.

حيث أصبحت الأمونيا واحداً من أكثر المنتجات الواعدة لتمكين تحول الطاقة وتستفيد الشركة حالياً من إنتاجها الحالي للأمونيا، والبنية التحتية للتوزيع، والوصول إلى موارد الرياح والطاقة الشمسية الجذابة والوفيرة لتوليد الطاقة المتجددة.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فرتيجلوب: نحظى حالياً بسجل طلبات قوي في الربع الثاني من عام 2022، ونتوقع أن يكون النصف الأول من عام 2022 قوياً، مدفوعاً بالطلب القوي في أسواقنا النهائية للأمونيا ووضعنا التنافسي العالمي.

وأضاف: تواصل شركة فرتيجلوب الحفاظ على مكانتها المتميزة في اقتصاد الهيدروجين الناشئ للاستفادة من هذا الطلب الجديد، بما في ذلك التعاون المعلن عنه حديثاً مع شركة مصدر وشركة إنجي لدراسة التطوير المشترك لمنشأة هيدروجين أخضر بتكلفة تنافسية عالمية وقدرة تصل إلى 200 ميجاوات في الإمارات، مما يمنح فرصة كبيرة للشركة والإمارات لتأدية دور حاسم في تحول الطاقة العالمي.

وتُعد أبوظبي موقعاً مثالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر نظراً إلى التزام الدولة بمستقبل منخفض الكربون، ووضعها المتميز من حيث استخدام مصادر الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وكما أُعلن سابقاً، توزع شركة فرتيجلوب كل التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع للشركة بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على وضع ائتماني من الدرجة الاستثمارية. وأعلنت شركة فرتيجلوب عن توزيعات أرباح النصف الثاني بمبلغ 340 مليون دولار (تدفع في أبريل 2022)، بما يجاوز التوجيهات السابقة والبالغة 240 مليون دولار على الأقل في نوفمبر 2021.

وتظهر إمكانات شركة فرتيجلوب لإجراء توزيعات أرباح مستقبلية جذابة مدعومة بأداء تدفقاتها النقديات وموقعها التنافسي عالمياً من حيث التكلفة. وفي أكتوبر 2021، أبرمت شركة فرتيجلوب اتفاقية تسهيل معبري بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز هيكل رأس المال الخاص بها. ونتيجة لذلك، بلغ صافي ديون شركة فرتيجلوب في الربع الثالث 2021 مبلغ 1.1 مليار دولار.

في حين بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 1.1 ضعف. وأدت الأرباح القوية وتوليد النقد خلال هذا الربع إلى انخفاض في صافي الدين إلى 487 مليون دولار في 31 ديسمبر 2021، وانخفاض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.3 ضعف، تماشياً مع توجيهات الإدارة المسبق الإعلان عنها والتي تقل عن 1.0 ضعف بحلول 2021.

ومن المتوقع بحلول نهاية الربع الأول 2022 أن تغطي شركة فرتيجلوب كامل صافي الدين تقريباً، مما يدعم فرص النمو ويسمح لها بإجراء توزيعات أرباح مجدية. وتتوقع شركة فرتيجلوب أن يكون توزيع الأرباح للنصف الأول 2022 (المستحقة الدفع في أكتوبر 2022) أعلى من التوجيه الحالي الذي لا يقل عن 200 مليون دولار، حيث من المقرر تقديم تحديث لذلك ضمن نتائج الربع الأول من 2022 في مايو 2022.

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