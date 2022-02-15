«آرك تالنت» تقود مسيرة التغيير في ممارسات التوظيف في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «آرك تالنت» ARC Talent، شريك المواهب الخارجية للمؤسسات والشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات التي تبحث عن دعم واكتساب المواهب، عن إحصاءات التوظيف التي ستحدد احتياجات الصناعات الإقليمية في العام الجديد.

ونتيجة تأثير الوباء على مدار العامين الماضيين، ظهر الكثير من الابتكار والنمو في الصناعات الرقمية، مع تسجيل نمو كبير في التجارة الإلكترونية بين الشركات مع بعضها من جهة وبين الشركات وعملائها من جهة أخرى. ويسهم قطاع الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا المالية في تقديم تعريف جديد للمستقبل بشكل فعال، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا الزراعية كأبرز مجالين يستحوذان على الاهتمام.

وبناءً على ذلك، ستكون الأسبقية لعدد من الوظائف على جميع المستويات، وتحديداً من المتوسط إلى الأعلى. ويشمل ذلك التكنولوجيا (العمليات الخلفية والأمامية، وعمليات التطوير المتكاملة للويب، وعمليات التطوير العامة)، والمنتجات بما في ذلك (مديرو ومصممو المنتجات والخدمات وتجربة وواجهة المستخدم) والبيانات (المهندسون والعلماء).

وتم الإعلان في الأسبوع الأول من شهر يناير عن 6500 وظيفة في الإمارات لهذه الفئات الوظيفية الثلاث، وسجلت جميعها زيادة بنسبة تتراوح من 10% - 15% في الرواتب المعروضة وخطط ملكية الموظفين للأسهم التي تمنحهم حصصاً في الشركات التي يعملون بها.

وقال عبد الرحمن ريسيليا، الرئيس التنفيذي ومؤسس «آرك تالنت»: «نتيجة عدم قدرة السوق الحالية على تلبية الطلب المتزايد على المواهب والأجور المرتفعة التي يتوقعها الأشخاص المقيمون في الإمارات، تركز الشركات على جذب المواهب الخارجية، خاصة إذا كانت ظروفهم تسمح بساعات عمل مرنة أو العمل عن بعد. وتأكيداً على ذلك، كان 42% من المرشحين الذين قدمناهم خلال العام 2021 من المقيمين في الخارج، بينما يعمل 37% منهم عن بُعد».

وأضاف: «تم الإعلان عن 1800 وظيفة لاكتساب المواهب في يوم واحد على»لينكدين«في منتصف شهر يناير. وتتطلع العديد من الشركات إلى تحقيق النمو، لكنها لا تتمتع بالقدرة الداخلية على تحديد وجذب ما تحتاج إليه للوصول إلى أهدافها، سواء كانت شركات ناشئة أو شركات تقنية قائمة أو مجموعات عائلية وشركات أخرى.

ويمكن القول إن نظام التوظيف الحالي قد عفا عليه الزمن، ويحتاج إلى تحديث وتوسيع. وأصبحت الشركات الآن بحاجة إلى شركاء موهوبين لدعمها وتوجيه مسيرتها. وهنا تكمن أهمية القدرة على جذب أفضل الأشخاص للعمل».

يشار إلى أن «آرك تالنت» ترتبط بعلاقات تعاون استراتيجية مع الوكالات والشركات والشركات الناشئة لتوفير أفضل المواهب الماهرة في المنطقة والعالم.

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