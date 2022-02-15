أسماك وفيش فارم يوقعان شراكة للاستزراع المائي في جلفود 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أسماك، المزود الرائد في الشرق الأوسط لمنتجات المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عن توقيع اتفاقية شراكة توزيع استراتيجية مع شركة (فيش فارم)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الاستزراع المائي.

وجرى حفل التوقيع بحضور معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنًا مع افتتاح معرض الخليج للأغذية»جلفود«في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركة أسماك بتوزيع منتجات»فيش فارم«للوصول إلى عدد أكبر من العملاء من خلال مرافق المعالجة ذات المستوى العالمي وقنوات توزيعها القوية، محلياً وإقليمياً بما في ذلك البيع بالجملة وخدمات الطعام والتجزئة.

استدامة بيئية

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة:»يعد تعزيز قدرة قطاع تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة جانباً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويلعب دوراً رئيسياً في دفع الاستدامة البيئية.

لذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء سلسلة قيمة غذائية مستدامة من بيئات المياه العذبة ومياه البحر الخاضعة للرقابة مع سلاسل معالجة وتوريد فعالة للمستهلكين في دولة الإمارات، ما يقلل هدر الطعام. إن التعاون بين شركتين رائدتين في مجال منتجات الأغذية البحرية سيعطي دفعة أخرى للإنتاج المحلي«.

حلول كاملة

ومن جانبه قال مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة أسماك:»نحن نعلم أن هناك الكثير الذي يجب مراعاته عند اختيار شريك لتوزيع المنتجات المبردة والمجمدة، وتهدف أسماك إلى إزالة التعقيد والتحدي المتمثل في العثور على الموارد المناسبة وتزويد عملائنا بحلول كاملة بطرح حلول منطقية لأعمالهم الفريدة. لا شك أن اتفاقيتنا الجديدة تدعم جهودنا الزراعية المحلية في «فيش فارم» مع توفير منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة ذات القيمة الغذائية العالية للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة«.

وتأسست»فيش فارم«في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، مع التركيز على تربية الأسماك البحرية وإنشاء مفرخ لدعم صناعة الاستزراع المائي المحلي وتقليل الاعتماد على الأسماك المستوردة من الخارج.

وعلق بدر بن مبارك، الرئيس التنفيذي لـ»فيش فارم«:»تؤدي فيش فارم دوراً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني حيث تمكنت من تلبية الكثير من الطلب المتزايد من السوق المحلية وتطورت بسرعة لتصبح لاعباً بارزاً في هذه الصناعة. لا شك من أن هذه الاتفاقية تدعم خططنا التوسعية المستقبلية التي تهدف إلى تقليل الواردات وتأمين إمدادات مستدامة للأسواق المحلية«.

وتمتلك»فيش فارم) ثلاثة مرافق وهي منشأة زراعية في دبا الفجيرة، ومفرخ في أم القيوين لتربية الحياة البحرية في بيئة خاضعة للتحكم الاصطناعي، ومنشأة للزراعة الداخلية في جبل علي.

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