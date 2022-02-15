391 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» 2021 بنمو 69 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحقيق زيادة قوية بنسبة 69 % في صافي أرباحها، التي بلغت 391 مليون درهم خلال عام 2021، مدفوعةً بالعوائد القوية المحققة عبر صناديقها الاستثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة.

وحققت وحدة الأسواق العامة، التي وصلت قيمة محفظة أصولها المُدارة إلى 1.2 مليار دولار، مكاسب استثمارية قوية، ودخلاً من الرسوم بقيمة 902 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 603 ملايين درهم خلال العام.

أما وحدة الاستثمارات الخاصة، التي بدأت اعتماد استراتيجية جديدة طويلة المدى، فقد تكبدت صافي خسائر بقيمة 86 مليون درهم، نتيجةً لمخصصات خسائر بعض الاستثمارات القائمة.

وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئياً، من خلال المكاسب المحققة عقب التخارج من حصة الأغلبية من محفظة الأوراق المالية الأمريكية.

وحافظت محفظة الأصول العقارية الصناعية التابعة لشركة «الواحة لاند»، على معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام، واستمرت في تحقيق دخل ثابت للشركة، بلغ 35 مليون درهم. واستقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة عند 5.84 مليارات درهم، بنهاية ديسمبر 2021.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7.55 فلوس للسهم. إضافة إلى ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتحويل أسهم خزينة إلى المساهمين، بواقع 2.45 سهم، مقابل كل 100 سهم. تظل هذه التوصيات خاضعة للموافقات التنظيمية، وتصديق المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة: «أظهرت الواحة كابيتال، مرونة كبيرة خلال تقلبات الأسواق العالمية والبيئة الاقتصادية، وحققت أداءً مالياً قوياً خلال 2021. تواصل الشركة تركيزها الكامل على خلق قيمة طويلة الأجل ومستدامة للمساهمين، وبناء وحدات استثمار قوية ومتنوعة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر.

على الرغم من استمرار التقلبات في البيئة التشغيلية، تملك الواحة كابيتال القوة المالية والكوادر الموهوبة، والاستراتيجية الواضحة المطلوبة لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة».

وقال أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي: «مضى عام على تعييني رئيساً تنفيذياً للشركة، وقد نجحت الشركة في الانتقال من استراتيجية التحوّل إلى استراتيجية النمو.

وواصلت وحدة الأسواق العامة أداءها القوي منذ انطلاقها عام 2012، بينما سجّلت صناديق الشركة التي تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم، أرقاماً قوية، تجاوزت أداء الصناديق المماثلة في السوق».

وخلال العام الماضي، عيّنت الواحة كابيتال مجموعة من الكوادر المتخصصة في الاستثمار، والتي تمتلك خبرات طويلة، تحت هدف إعادة تطوير وحدة أعمالها في الاستثمارات الخاصة.

وبدوره، يواصل فريق العمل، تنفيذ رؤية واضحة طويلة المدى، تتمثّل في تحقيق النمو عبر محفظة الفرص العالمية الجديدة والمحفظة الأساسية، مع الاستمرار في إعادة هيكلة محفظة الأصول القائمة، لتعزيز القيمة إلى الحد الأقصى. وخلال عام 2022، تطمح الواحة كابيتال إلى تعزيز إمكانات كلتا الوحدتين، لتكونا رافداً رئيساً لمسيرة نموّها.

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