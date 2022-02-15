إعمار لإدارة مراكز التسوّق تفتتح دبي هيلز مول قريباً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «إعمار لإدارة مراكز التسوق» افتتاح دبي هيلز مول قريباً، ليكون أحدث وجهات التسوّق والمطاعم والترفيه في دبي هيلز استيت، القلب الأخضر لمدينة دبي.

ويتألّف دبي هيلز مول من طابقين، ويمتاز بمجموعة متميزة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ووجهات الترفيه، وبافتتاحه في دبي هيلز استيت سيضيف المركز مجموعة عالمية من وجهات التسلية والترفيه تشمل تجارب فريدة من نوعها على مستوى العالم.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة الأفلام في سينما روكسي التي تمتاز بفخامتها، أو تمضية ساعات متواصلة من المرح والنشاط في «أدفنتشر بارك»، وهي وجهة ترفيهية حديثة من «إعمار للترفيه» تضمّ أكثر من 11 تجربة توفّر أقصى درجات المتعة والإثارة للأطفال، والمراهقين، وجميع أفراد الأسرة. ليس هذا وحسب، بل إن «إعمار للترفيه» تدعو أيضاً عشّاق المغامرات القصوى للاستعداد لتجربة لا تُصدّق مع القطار السريع، الأفعوانية المذهلة المحطّمة للأرقام القياسية داخل دبي هيلز مول.

وتماشياً مع ثقافة دبي الانتقائية والمتنوّعة، سيوفّر دبي هيلز مول للضيوف وجهات مثيرة لتجارب المأكولات، تضمّ أبرز المطاعم والمقاهي التي تقدّم أفضل الأطباق في أجواء أنيقة وممتعة. وسيجد عشّاق التسوّق في دبي هيلز مول مجموعة ممتازة من العلامات العالمية والمحلية المفضّلة في العديد من الفئات التي تشمل الأزياء، والبصريّات، والساعات، والأحذية، ومستحضرات العناية والتجميل والعطور، والملابس الرياضية، والجواهر، وحقائب اليد والإكسسوارات، والإلكترونيات، والمفروشات المنزلية، وأكثر من ذلك بكثير. كما سيجدون كلّ ما يطلبونه من حوائجهم اليومية لدى «جِيان هايبر ماركت».

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