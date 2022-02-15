280 مليون درهم صافي أرباح «أمانات» 2021 وتوصية بتوزيع أرباح نقدية 150 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أمانات القابضة، أكبر الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الخليج، نتائجها المالية الموحدة عن السنة المالية 2021، المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث تضاعف إجمالي الدخل بنحو 5 مرات، ليبلغ 367,0 مليون درهم، مقابل 70.6 مليون درهم خلال العام السابق.

وانعكس إجمالي الدخل القوي على صافي أرباح أمانات، حيث سجلت الشركة صافي ربح قياسياً، بلغ 280,8 مليون درهم، ونتج عن ذلك نمو صافي الربح 28 ضعفاً، ليحقق أعلى مستوياته خلال عام 2021، مقابل 10.1 ملايين درهم في العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 150 مليون درهم، عن السنة المالية 2021، وهي أعلى أرباح يوصي المجلس بتوزيعها، علماً بأن المجلس سيتقدم للحصول على موافقة مساهمي الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وقال حمد عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، إن عام 2021، مثّل نقلة تحولية بمسيرة الشركة، حيث حققت معدلات نمو قوية، ومستويات ربحية قياسية، بالتوازي مع إحراز تقدم ملحوظ على صعيد استراتيجية الشركة، التي تهدف إلى تعظيم القيمة من استثماراتها على المدى البعيد.

مشيراً إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال عام 2021، تعد بمثابة الدعامات القوية التي تبني عليها الشركة نجاحها. ويسعدنا أن نشهد زيادة ملحوظة في إجمالي عائدات المساهمين، بقيمة تقدر بحوالي مليار درهم، نتجت عن ارتفاع سعر سهم أمانات، وتوصيتنا بشأن توزيع الأرباح لهذا العام.

أداء موحد

ويعكس النمو القوي لصافي الربح، نجاح الشركة في إتمام صفقتي التخارج من حصص الأقلية بشركة تعليم القابضة، والمركز الطبي الدولي بالسعودية، والتي نجحت أمانات في إتمامهما، علماً بأن صفقتي التخارج، أثمرتا عن تحقيق مكاسب بقيمة 202.9 مليون درهم، وعائدات نقدية بقيمة 783 مليوناً.

أداء المنصة

سجلت منصة الرعاية الصحية، دخلاً قدره 40.6 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسارة قدرها 49.5 مليوناً في العام السابق، مدعومة بنمو الإيرادات بأكثر من الضعف، في المستشفى الملكي للنساء والأطفال (RHWC) في البحرين، وتحسن الأداء التشغيلي لشركة سكون، لتقترب من تحقيق أرباح صافية.

بالإضافة إلى المساهمة القوية من مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل CMRC، في إجمالي الدخل من محفظة استثمارات الرعاية الصحية، والتي بلغت 61.1 مليوناً خلال 10 أشهر من إتمام عملية الاستحواذ عليه.

وبلغ الدخل من محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم، الذي يضم جامعة ميديلسكس دبي، وشركة جامعة أبوظبي القابضة، 98.4 مليون درهم، بنمو 4 %، مدعوماً بالارتفاع الملحوظ بعدد الطلبة المقيدين، ونمو حصتهما السوقية.

وفي ضوء التزام الشركة بمواصلة تنويع أعمالها بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أطلقت منصة لتطوير البنية التحتية الاجتماعية، حيث تشمل أعمال المنصة حالياً، الأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل بأبوظبي، ومدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي.

وأعرب الدكتور محمد حماده الرئيس التنفيذي لشركة أمانات، عن ثقة الإدارة في قدرة الشركة على مواصلة النمو خلال عام 2022، في ضوء النتائج القوية التي حققتها في 2021، ونجاح استراتيجية النمو الجديدة التي تتبناها الشركة، وأكد أن الشركة ستواصل جهودها، من أجل تعظيم القيمة والعائد الاستثماري، وهو ما انعكس في تنفيذ أربع صفقات ناجحة، بقيمة إجمالية 1.7 مليار درهم. وأوضح أن أمانات تتمتع بسيولة نقدية قوية.

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