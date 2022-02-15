47.7 مليون درهم صافي أرباح «سلامة» الأولية 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها الأولية للسنة المالية 2021، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 47.7 مليون درهم. ووصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 1.08 مليار درهم.

وحققت الشركات التابعة في مصر والجزائر أرباحاً صافية بقيمة 37 مليون درهم بالمقارنة مع 32 مليون درهم في عام 2020. واستمر الأداء القوي للميزانية العمومية مع تسجيل زيادة قدرها 236.9 مليون درهم في قاعدة الأصول مقارنة بالعام السابق، ويوفر هذا أساساً قوياً لتوسيع أعمال الشركة.

وأطلقت الشركة 5 منتجات تكافل عبر الإنترنت تشمل تأمين الحيوانات الأليفة، والسيارات، والتكافل الصحي، ومحتوى المنزل، والخطط محددة المدة للتأمين على الحياة، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول تكافل فريدة من نوعها دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم. وقد تم توجيه مبادرات التحول الرقمي لتعزيز تجربة القنوات المتعددة لكل من العملاء والشركاء، وتمكنت «سلامة» من تحسين تجربة العملاء الشاملة والكفاءة التشغيلية في العديد من المنتجات.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، واصلت «سلامة» تركيزها في 2021 على سوق الإمارات، إلا أن ربحية أعمالها في الدولة تأثرت بتزايد المطالبات، بينما حققت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر أداءً أفضل مقارنة بالعام الفائت.

وبقي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في 2021 فوق عتبة المليار، حيث بلغ 1.08 مليار درهم. وشهدت أرباح الاكتتاب ارتفاعاً طفيفاً لتصل نسبتها إلى 15% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مقارنة مع 14% العام الماضي. وأحرزت «سلامة» تقدماً كبيراً في مسار التحول الرقمي

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: ركزنا خلال عام 2021 على إعادة هيكلة الأعمال وتبسيط الميزانية العمومية، وبدأنا نشهد ثمار تلك الجهود في عام 2022. وأنا متفائل بأن مواصلة هذا التوجه الاستراتيجي سيعزز قدرة «سلامة» على خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد لحملة وثائق التكافل والمساهمين على حد سواء.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: كان عام 2021 حافلاً بالتغيير لشركات التأمين عموماً. ومع حصولنا مطلع العام الحالي على لقب «المؤمن المشارك» من هيئة الصحة بدبي وانضمامنا كشريك تكافل حصري لعدد من المشاريع التطويرية، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم لتحسين إيراداتنا وربحية أعمالنا الأساسية.

وما زلنا نمضي على المسار الصحيح لتسريع وتيرة تحولنا الرقمي، وتحسين مستوى تميزنا التشغيلي، وتبني أفضل الممارسات في القطاع، وطرح المزيد من المنتجات والحلول التقنية بهدف تقديم تجربة أفضل للعملاء وتحقيق النمو المستدام. وتعتبر «سلامة» أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي الإسلامي مع كفاية رأس المال من المستوى «AAA» وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز.

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