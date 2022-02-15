سوق أبوظبي إلى مستوى تاريخي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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عزز سوق أبوظبي المالي مكاسبه، أمس، رابحاً رأسماله السوقي نحو 25.5 مليار درهم، بعدما نجح في تحقيق مستوى قياسي، هو الأعلى في تاريخ السوق، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والعقار، وسط إعلان محفزات إيجابية وأرباح وتوزيعات قوية. وارتفع السوق 1.2% عند 9105.94 نقاط، بدفع رئيس من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاض طفيف 0.3% إلى 3247.81 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة 1.58 مليار درهم منها 1.38 مليار في «أبوظبي» و199.1 مليوناً في «دبي».

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في «أبوظبي» بصافي استثمار 97.2 مليون درهم محصلة شراء، بينما في «دبي» اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 40.14 مليون درهم محصلة شراء. واتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار39.8 مليون درهم منها 9.37 ملايين في «دبي» و30.49 مليوناً في «أبوظبي».

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