9.3 مليارات درهم أرباح «اتصالات» بنمو 3.2 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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ارتفعت أرباح الإمارات للاتصالات «اتصالات»، الموحدة العائدة إلى حقوق الملكية 3.2 %، في عام 2021، إلى 9.3 مليارات درهم، حسبما كشفت النتائج الأولية غير المدققة للمجموعة، أمس، مقارنة مع 9.02 مليارات عام 2020.

وأوضحت «اتصالات» في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن الإيرادات الموحدة، ارتفعت إلى 53.34 مليار درهم في العام الماضي، بنمو قدره 3.2 %، أو ما يعادل 1.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 51.708 مليار عام 2020، بدعم ارتفاع الطلب على اتصال البيانات والخدمات الرقمية، والنمو في العمليات الدولية، والتحسن المستقر في العلميات المحلية، وارتفع العائد على السهم من 1.04 درهم في 2020، إلى 1.07 درهم في 2021. وبلغ إجمالي الأصول إلى 128.17 مليار درهم نهاية العام الماضي، وبلغت حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة، لنحو 47.57 مليار درهم.

وأكدت «اتصالات»، أن البيانات المالية الموحدة المدققة، قد تختلف عن النتائج الأولية، حيث إنها تخضع لتدقيق المدقق الخارجي، كما تملتك المجموعة بعض الشركات التابعة والزميلة، مدرجة في أسواق مالية أخرى، والتي سوف تعلن عن نتائجها في وقت لاحق، بعد 14 فبراير 2022.

وأوضحت مجموعة الإمارات للاتصالات، أن الإفصاح عن النتائج المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، سيتم بعد موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعهم المقرر عقده 24 فبراير الجاري.

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