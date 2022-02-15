«مبادلة» تموّل أول صندوق استثماري في البرازيل

المصدر: (نيويورك - البيان)

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أعلنت «مبادلة كابيتال»؛ شركة إدارة الأصول التابعة لـ«مبادلة» للاستثمار، أمس، نجاحها في استكمال تمويل أول صندوق استثماري لها في البرازيل؛ أول صندوق استثمار للظروف الخاصة في البرازيل، بمبلغ 322 مليون دولار.

شارك في تمويل رأس مال الصندوق، مجموعة من المستثمرين العالميين، بينهم صندوق تقاعد عام، ومكاتب استثمارات ثروات خاصة، وشركات، وصناديق أسهم خاصة، وشركات إدارة أصول في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقال أوسكار فالغرين، رئيس شؤون استراتيجية الاستثمار في البرازيل لدى «مبادلة كابيتال»: «بدأنا الاستثمار في البرازيل منذ ما يقرب من 10 أعوام، ويعد نجاحنا في إغلاق تمويل أول صندوق استثماري لنا فيها، علامةً فارقةً في مسيرة فريق العمل و«مبادلة كابيتال»».

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