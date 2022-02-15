أرباح «العربية للطيران» 720 مليون درهم في 2021 بنمو 475 %

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أمس، تحقيق نتائج مالية قياسية، خلال الربع الأخير والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك رغم استمرار تداعيات جائحة (كوفيد 19).

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية، قدرها 720 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 475% مقارنة بعام 2020.

والذي شهد تسجيل صافي خسارة قدره 192 مليوناً نتيجة لتداعيات الجائحة، التي شملت فرض قيود على السفر الجوي، ووصل حجم إيرادات الشركة إلى 3.17 مليارات، بزيادة نسبتها 71% مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2020 والبالغة 1.85 مليار درهم.

وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 6.7 ملايين مسافر في 2021، انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة في الإمارات والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة 54% مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق، والبالغ 4.3 ملايين مسافر، وحافظ معدل إشغال المقاعد على معدل قوي بلغ 73%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: تمثل النتائج المالية القوية لـ2021 دليلاً على فعالية نموذج أعمالنا؛ وتميز فريقنا الإداري؛ وكفاءة استراتيجية التنويع والنمو التي نتبناها. وخلال الربع الأخير 2021، تم تسجيل أرباح قدرها 467 مليونا.

توزيعات

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 8.5% من رأسمال الشركة كونها أرباحاً للمساهمين، أي بمقدار 8.5 فلوس لكل سهم، وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع المجلس، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

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