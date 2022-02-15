3.2 مليارات أرباح «إعمار للتطوير» بنمو 96 %

المصدر: دبي- البيان

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سجلت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، أعلى معدّل مبيعات عقارية لها على الإطلاق، بقيمة 27.44 مليار درهم في 2021، بزيادة 335 %، مقارنة بعام 2020. وسجّلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.24 مليارات، وإيرادات 15.6 مليار درهم، بزيادة 96 % و60 % على التوالي، مقارنة بـ 2020.

وتبلغ مبيعات «إعمار» المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز حالياً، 28.61 مليار درهم، سيتمّ احتسابها في المستقبل كإيرادات للأعمال. وقال متحدّث باسم إعمار: مع اختتام عام 2021، نواصل تركيزنا على النموّ المستقبلي، والابتكار الرقمي، وإضافة القيمة إلى قطاع العقارات في دبي خلال 2022. وفي 2021، أطلقت الشركة بنجاح مجموعة من المشاريع، تشمل: «غولف بلايس تيراسز»، و«بالم هيلز»، مع المصمّم إيلي صعب، و«ماجستيك فيستاز» المستوحاة من أوتوموبيلي لامبورغيني في «دبي هيلز إستيت»، و«جراند بلو تاور»، و«بالاس بيتش ريزيدنس»، و«بيتش مانشن» في «إعمار بيتشفرونت»، و«جون»، و«جون 2»، و«إيلي صعب»، و«كايا»، و«بلِسّ»، في المرابع العربية 3، و«جروف» في خور دبي، و«نارا» في «ذا فالي».

كما سلمت الشركة أكثر من 4,700 وحدة سكنية خلال 2021، في مواقع رئيسة، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب، وإعمار بيتشفرونت. ولغاية ديسمبر 2021، قامت إعمار بتسليم أكثر من 52,000 وحدة سكنية، مع أكثر من 24,500 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً بالإمارات.

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