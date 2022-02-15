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● تحولت شركة «الاتحاد للتأمين» إلى الربحية بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 11.18 مليون درهم في العام 2021، مقارنة بخسائر 3.93 ملايين في 2020.

● حققت شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 23.66 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 23.98 مليون درهم في 2020.

● أظهرت النتائج الأولية لشركة «عنان للاستثمار القابضة» انخفاض خسائرها إلى 136.25 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر قدرها 190.9 مليون درهم في 2020.

● حققت شركة «الفجيرة لصناعات البناء» أرباحاً صافية 25.63 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 40 مليوناً في 2020، بانخفاض 36%.

● حققت شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 16.7 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 36.93 مليون درهم في 2020.

● كشفت النتائج الأولية لشركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 1.17 مليون درهم في 2021، مقابل 2.25 مليون درهم في 2020، وارتفع إجمالي أقسام التأمين المكتتبة من 45.2 مليون درهم إلى 51.8 مليون درهم.

● زادت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 83.25 مليون درهم في 2021، مقارنة بحو 75.97 مليون درهم في 2020.

● نمت الأرباح الصافية لشركة «الشارقة للتأمين» إلى 26.75 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 11.75 مليون درهم في 2020.

● تحولت شركة «أبوظبي لبناء السفن» للربحية بعد ثلاث سنوات من الخسائر بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 10.58 ملايين درهم في العام 2021، مقارنة بخسائر بنحو 21.69 مليون درهم في 2020.

● تكبدت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» خسائر بنحو 37.63 مليون درهم في 2021، مقارنة بأرباح بنحو 8.23 ملايين في 2020.

● ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 4.4 ملايين درهم في 2021، مقارنة بنحو 586.4 ألف درهم في 2020.

● قلصت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» خسائرها إلى 41.6 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بقيمة 98 مليوناً في 2020.

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