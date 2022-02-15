3.8 مليارات درهم أرباح «إعمار العقارية» 2021 بنمو80 %

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة إعمار العقارية تحقيق نمو مذهل في مبيعات العقارات، خلال 2021، والتي ارتفعت بنسبة 209% لتصل إلى 33.76 مليار درهم مقارنة بمبيعات 2020، والتي بلغت 10.9 مليارات، ما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرة في علامة إعمار التجارية، علماً بأنها أعلى مبيعات للعقارات تسجلها إعمار منذ تأسيسها في 1997.

وبدعم من مبيعات العقارات القوية والأداء القوي، الذي سجلته إيرادات مراكز التسوق، وأعمال التجزئة والضيافة، سجلت إعمار إيرادات بقيمة 28.27 ملياراً، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام 2020، وبلغ صافي أرباح العام الماضي 3.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 80% عن صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم خلال 2020.

وتمتلك شركة إعمار الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي تبلغ 46.05 ملياراً، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، ما يعكس قوة المركز المالي لشركة إعمار، وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين في المستقبل المنظور.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: نتوقع أن تستمر محفظة إعمار من الأصول الرئيسية والمستدامة في الاستفادة من التحولات الأساسية، التي تشهدها سوق العقارات، وذلك جنباً إلى جنب مع نهج الشركة في تحسين محفظة أعمالها.

وتمتلك إعمار خطة تطوير واسعة ورصيداً كبيراً من الأراضي، ناهيك عن قاعدة قوية من العملاء المخلصين، وفريق عمل متخصص ومتفانٍ، وكل ذلك يعزز من موقع الشركة وجاهزيتها لتنفيذ استراتيجيتها الواضحة، بهدف تحقيق عوائد جذابة ومستدامة لجميع أصحاب المصالح.

وباعتبارها واحدة من أكثر الأسواق حيوية ونمواً في العالم، فإن سوق العقارات في دبي تشكل شهادة على قوة ومرونة نهج الإمارات كونها أمة رائدة، وتفخر شركة إعمار بالمساهمة في هذه المسيرة المشرفة باتجاه التقدم والازدهار.

تسليمات

وقامت «إعمار» بتسليم أكثر من 81,600 وحدة سكنية في مدينة دبي والأسواق العالمية منذ 2002، ما يعكس قدراتها الفائقة في المشاريع المبتكرة والتنفيذ المتقن، ولا يزال لديها أكثر من 24,500 وحدة سكنية قيد التطوير في الإمارات العربية المتحدة و10,700 وحدة سكنية في الأسواق العالمية.

إعمار للتطوير

وتمكنت شركة إعمار للتطوير، التي تمتلك شركة إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، من تسجيل أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق في دبي خلال 2021 بلغت 27.44 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 335% مقارنة بالمبيعات العقارية لعام 2020، والتي بلغت 6.3 مليارات.

وحققت إعمار للتطوير إيرادات في 2021 بقيمة 15.6 مليار درهم، وصافي أرباح قدره 3.24 مليارات درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 60% و96% على التوالي، مقارنة بالعام 2020.

إعمار الدولية

واصلت عمليات إعمار الدولية تحسين نتائجها التشغيلية، وسجلت مبيعات عقارية بقيمة 6.24 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 4.58 مليارات درهم في 2020 أي بزيادة تفوق 36%، ما يسلط الضوء على التعافي الإيجابي لسوق العقارات، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالتوسعات الدولية لشركة إعمار والمشاريع التطويرية الرئيسية الموثوقة.

وسجلت أعمال إعمار الدولية إيرادات 5.09 مليارات، بنمو 66% مقارنة بـ 2020، ما يمثل 18% من إجمالي إيرادات إعمار، مدعومة بالعمليات الناجحة في مصر، والهند، وباكستان.

إعمار مولز

وبعد تعزيز موقعها بقوة نهاية 2020، أعلنت شركة إعمار مولز عن عائداتها لعام 2021، والتي بلغت 4.98 مليارات درهم، بصافي أرباح 1.83 مليار درهم بنمو نسبته 42 % و160% على التوالي مقارنة بـ 2020، وحافظت الأصول على مستويات إشغال قوية بلغت 87%.

ومن المترقب افتتاح دبي هيلز مول في الربع الأول 2022، والذي يقع في «دبي هيلز إستيت»، إلى جانب استمرار العمل على تطوير الحي الصيني في دبي مول، على أن يتم افتتاحه في أواخر 2022.

وسجلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية المتخصصة في تجارة منتجات الموضة وأسلوب الحياة، والمملوكة بالكامل لشركة «إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 1.54 مليار درهم خلال 2021.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

سجلت أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات 2.58 مليار في 2021، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام 2020، وسجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، بما في ذلك الفنادق الخاضعة لإدارتها، متوسط مستويات إشغال بنسبة 66 % خلال 2021.

واحتفلت شركة إعمار للترفيه بإطلاق وجهتين ترفيهيتين في الربع الأخير 2021، هما «زعبيل سبورتس ديستريكت» على سطح دبي مول زعبيل، و«منصة سكاي فيوز».

وحققت أعمال إعمار، التي تولد إيرادات مستمرة في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري معاً عائدات بلغت 7.57 مليارات، ما يمثل 27% من مجمل إيرادات إعمار.

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