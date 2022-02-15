65 % من رواد الأعمال بالإمارات واثقون من العودة أقوى مما مضى

المصدر: دبي- البيان

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كشفت شركة «جودادي» المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك نتائج استبيانها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2021، حيث كانت التوقعات الخاصة بفترة ما بعد كوفيد19 إيجابيةً بالمُجمل مع إعراب 65% من رواد الأعمال المشاركين في الاستبيان من الإمارات عن ثقتهم بالعودة بشكل أقوى من أيّ وقت مضى.

وأعرب حوالي نصف الشركات المشاركة عزمها تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وزيادة أنشطة المبيعات على الإنترنت لديها خلال العام الجاري؛ كما بيّنت نتائج الاستبيان تطوير نصف المشاركين من الإمارات لمواقعهم الإلكترونية بمساعدة مزود خدمات أو أخصائي خارجي.

وبعد عامين من العمل في ظلّ هذه الأزمة الصحية العالمية، اجتازت الشركات والمشاريع الصغيرة في المنطقة الأزمة بدرجات متفاوتة من النجاح. وتُوضح نتائج الاستبيان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 بأنّ مستقبلاً واعداً ينتظر رواد الأعمال.

وقالت سيلينا بيبر، المدير العام لدى شركة «جودادي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملتزمون بالمضي قُدماً في مساعدة الشركات الصغيرة على النجاح وتعزيز نموها وتوسعها على الإنترنت، في ضوء ما أشار إليه في استبيان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 من زيادة إيجابية في معدلات التحوّل الرقمي في أوساط الشركات الصغيرة في الإمارات.

ويُبيّن التقرير، الذي ركّز على عوامل مثل تخصيص الجهود والموارد وقنوات المبيعات والمزيج اللازم بين منصات التواصل الاجتماعي، أنه فيما يتعلق بأكثر قنوات البيع رواجاً، جاءت المواقع الإلكترونية للشركات في المركز الأول عند 53%، وتليها المتاجر الفعلية بنسبة 44%، وأخيراً منصات التواصل الاجتماعي عند 43%. وكانت منصة فيسبوك الأكثر شعبيةً في مجال التجارة الاجتماعية عند 73%، تليها إنستجرام بـ 71% وواتساب بـ 66%.

إيرادات

ووصلت الإيرادات السنوية المستندة إلى الأرقام الواردة من قنوات المبيعات الإلكترونية بالإمارات إلى 40%، واشتملت قائمة العوامل الأخرى بعض النقاط مثل أنواع العملاء والتحديات التجارية وآثار كوفيد-19 على نمو الأعمال وتطورها.

وكان تأسيس الحضور على منصات التواصل الاجتماعي واحداً من الأساليب الرئيسية للتسويق لدى الشركات بالإمارات، يليها الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وشعارها.

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