20.2 مليار دولار تجارة الإمارات من الأغذية والمشروبات في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة دبي أن إجمالي قيمة تجارة مواد الأغذية والمشروبات في الدولة في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بلغ 20.2 مليار دولار، منها 12.8 مليار دولار واردات، و4.1 مليارات دولار صادرات و3.3 مليارات دولار إعادة صادرات.

جاء ذلك في عرض تعريفي ضمن لقاء أعمال نظمته غرفة تجارة دبي أمس في مركز دبي التجاري العالمي على هامش أعمال الدورة الـ27 من معرض «جلفود 2022»، وبمشاركة العديد من الوفود الزائرة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن جهود الغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارة في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

وشارك في لقاء الأعمال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، وأكثر من 200 مشارك من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي من 48 دولة، إذ جرى في اللقاء استعراض المزايا التنافسية التي توفرها دبي في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، والفرص التي تتيحها الإمارة في هذا المجال.

ابتكار

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، إن الابتكار بات أحد الحلول المستدامة التي اعتمدتها دبي لمواجهة التحديات العالمية في سوق الأغذية والمشروبات، سواء في مسألة تنويع أسواقها الغذائية، أو تعزيز الحلول الرقمية والاستعانة بالتقنيات الحديثة المبتكرة، أو تعزيز الاستثمار بالبنية التحتية اللوجستية.

وأضاف إن دبي أثبتت أنها نموذج يحتذى به في المدن العالمية التي سخرت التكنولوجيا لخدمة أمنها الغذائي، مع انتشار مفهوم المطابخ السحابية على نطاق واسع، وتنوع خيارات تسديد الرسوم الرقمية لتوصيل الأطعمة، والاستعانة بالروبوتات في تقديم تجارب الطعام بالإضافة إلى تنوع أسواق استيراد المنتجات الغذائية.

ولفت إلى وجود فرص هائلة للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والأغذية الحلال والزراعة المستدامة، مشدداً أن غرفة تجارة دبي ملتزمة دعم الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في تأسيس شراكات عالمية تدعم أعمالها وتعزز مكانة دبي وجهة عالمية لتجارة المواد الغذائية.

وأكد مواصلة دبي الدور الريادي في دفع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي من خلال فتح آفاق اقتصادية جديدة من التعاون الاستراتيجي بين اللاعبين الرئيسين في حركة التجارة الدولية للأغذية والمشروبات، إذ تسعى دبي من خلال استضافتها هذا المعرض إلى إيجاد فرص استثمارية وبناء جسور من التعاون الوثيق بين مختلف الشركاء وذلك بالاستفادة من موقعها وإمكاناتها الهائلة في التأثير في حركة التجارة الدولية وإحداث تغييرات إيجابية تدعم سلاسل التوريد العالمي وتسهم في تعزيز مستويات الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي.

نمو سنوي

وأكدت البيانات أنه في الفترة من 2011 وحتى 2020، حققت واردات وصادرات وإعادة صادرات المواد الغذائية والمشروبات في الدولة معدل نمو سنوياً مركباً قدره 0.6% و7.5% و6.0% على التوالي.

وتعكس البيانات الجهود المبذولة والمبادرات الفعالة التي أطلقتها الإمارات لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات وتمكين القطاعات المرتبطة بالأغذية محلياً ودولياً والاهتمام الكبير بالأمن الغذائي ودعمها للمشاريع الزراعية بهدف تحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائية.

وبالنظر إلى أبرز الشركاء في تجارة الأغذية والمشروبات في الأشهر التسعة الأولى من 2021، فإن البيانات تؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغذاء إذ استحوذت عشر دول على أكثر من نصف إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات. وجاءت الهند في المركز الأول بحصة 12%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية 7%، والبرازيل 6%، وأستراليا 5%، وكندا 5%، والسعودية 5%.

وبالنظر إلى صادرات الدولة من الأغذية والمشروبات، استحوذت عشر دول على نحو 66% من إجمالي صادرات الدولة من الأغذية والمشروبات إلى العالم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وجاءت السعودية بالمرتبة الأولى بحصة 17% تليها سلطنة عُمان 9%، والكويت 8%، والصين 5%.

استراتيجية

ومن خلال موقعها الاستراتيجي الذي يجعل من الإمارات بوابة لقطاع تجارة الأغذية والمشروبات في العالم، استطاعت الأسواق الإماراتية النهوض بنسب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات مستفيدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة الإمارات في نوفمبر 2018 وتضمنت العديد من المبادرات التي تركز على تطوير نظام وطني متكامل يعمل على تمكين الإنتاج الغذائي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الغذائية إضافة إلى تنويع مصادر استيراد الغذاء وبناء شبكة لوجستية متطورة تؤمن خطط سلاسل توريد بديلة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2021، استحوذت عشرة أصناف غذائية رئيسة على نحو 76% من واردات الإمارات للأغذية والمشروبات. وشكلت الفواكه والمكسرات المستوردة النسبة الأكبر من الواردات 13%، تلتها اللحوم 11% ومنتجات الألبان 10%، والبذور الزيتية 7% والحبوب 7%.

وحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، استحوذت الفواكه والمكسرات على نسبة 15% من إجمالي صادرات الإمارات للأغذية والمشروبات إلى جانب منتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر والحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية.

ويوفر قطاع الصناعات الغذائية في الدولة فرصاً استثمارية كبيرة من خلال التركيز على إنتاج منتجات غذائية محددة مثل الحبوب والأغذية المعبأة والمنتجات الغذائية العضوية إذ تسجل هذه المنتجات نسب نمو متسارعة ما يخلق فرصاً استثمارية وتجارية جديدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأظهرت نتائج التحليل الحديث لغرفة تجارة دبي نسب نمو مرتفعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما يؤكد الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع، والدور المحوري للإمارات مركزاً تجارياً عالمياً في بناء جسور من التعاون الاقتصادي ورفد سلاسل التوريد العالمية بإمكانات نوعية تسهم في تعزيز حركة تجارة الأغذية والمشروبات في العالم.

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