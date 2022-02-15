«جلفود للابتكار» يكرم أبرز المشاركين

المصدر: (دبي - البيان)

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كرّم معرض «جلفود» مجموعة من المشاركين الذين قدموا أبرز الابتكارات والحلول الرائدة المصممة للارتقاء بالقطاع نحو مستوياتٍ جديدة. وشهدت نسخة هذا العام من جوائز جلفود للابتكار مستوى غير مسبوق من المنافسة مع مشاركة ما يزيد عن 300 جهة عارضة من 39 دولة، حيث تنافست لتقديم حلول مبتكرة وجريئة لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع وخاصة وسط التحولات السريعة التي يشهدها.

وقال مارك نابير، مدير معرض جلفود: يؤكد الإقبال اللافت للمشاركة هذا العام على مكانة جلفود كمنصة رائدة وموثوقة من قبل أبرز شركات القطاع لمشاركة أحدث ابتكاراتها والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات. وأضاف: شهدنا مجموعة واسعة من المشاركات المميزة والمبتكرة في المسابقة، مما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار الفائزين. وتؤكد الحلول الرائدة التي قدمتها الشركات على الرؤية الهادفة إلى تجمعنا للابتكار والارتقاء بمستقبل القطاع نحو الأفضل.

وتولت لجنة من خبراء القطاع اختيار المشاركات الفائزة ضمن ثماني فئات هي: أفضل ابتكار في مجال المشروبات، ومشتقات الألبان، والأطعمة المبرّدة والمجمّدة، والمنتجات الحلال، والمنتجات العضوية، ومنتجات الصحة والعافية النباتية؛ بالإضافة إلى أفضل تأثير لحلول التعبئة والتغليف، والمنتج المستدام الأكثر تأثيراً.

وفازت شركة «ترتوليا بروجا» للمشروبات بجائزة أفضل تأثير لتصميم الغلاف ضمن فئة المنتجات المستدامة عن مشروبات القهوة المقطّرة والمعبأة في عبوات قابلة لإعادة التدوير.

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