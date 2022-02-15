إطلاق «مختبر اصنع في الإمارات» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، على هامش معرض الخليج للأغذية «جلفود 2022»، ثاني مبادرات «مختبر اصنع في الإمارات» بهدف تدريب وبناء قدرات الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، ولدعم حملة «اصنع في الإمارات» التي تنفذها الوزارة.

يأتي الإطلاق، ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعات الغذائية الإماراتية وتعزيز الأمن الغذائي، وتتضمن فرصاً وورشاً للتدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، وبصورة تنسجم كذلك مع «مسار تنمية الصناعات الوطنية» التي تتبناها وتنفذها مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات.

تمكين استراتيجي

وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة والتوجهات التنموية للإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، يأتي التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، ضمن مرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة لتمكين قطاع صناعة الأغذية والمشروبات واستدامة تطوره.

وأضاف أن الوزارة تقدم من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، بهدف تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

ونقدم للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة العديد من المحفزات التي توفر البيئة الحاضنة والبنية التحتية والتشريعية المتطورة، وتقديم فرص نوعية لتعزيز جودة المنتجات، وتسويقها محلياً، والوصول بها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

كفاءة تشغيلية

من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي: نسعى بشكل أساسي إلى دعم قطاع الصناعة المحلي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاكتفاء الذاتي، مما يسهم بدوره في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دفع الإنتاج والتصنيع المحلي.

وفي ضوء تركيز الوزارة على دعم صناعة الأغذية والمشروبات كقطاع استراتيجي ضمن مبادرة «مختبر اصنع في الإمارات»، نحرص على دعم جهود الابتكار والتصنيع المحلي على امتداد سلسلة القيمة لهذا القطاع.

وأضاف: نعمل من خلال مسار تنمية الصناعات الوطنية على تقديم نموذج قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو قطاع الأغذية والمشروبات المحلي.

وبصفته المعرض السنوي الأكبر في العالم للأغذية والمشروبات، يوفر «جلفود» منصة قوية لتسليط الضوء على المبادرة الجديدة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في القطاع، وتشجيع الحوار على أعلى المستويات. ومن خلال التدريب والتطوير لبناء منظومة حيوية لصناعة الأغذية والمشروبات، نوفر الأسس اللازمة لتحقيق نمو قوي يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الغذائية.

مبادرات

ومن المبادرات الأخرى ضمن «مسار تنمية الصناعات الوطنية»، سيتم إطلاق «مختبر الابتكار الإماراتي للأغذية والمشروبات»، وهو برنامج متميز للابتكار والتطوير يجمع المبتكرين والمصنعين في قطاع الأغذية للمشاركة في تطوير الجيل القادم من منتجات الأغذية والمشروبات؛ بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي عبر «منصة الإمارات للأغذية» لمساعدة الشركات على استخدام البيانات بشكل أفضل لتسهيل ممارسة أعمالها التجارية.

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