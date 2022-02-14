مسح «البيان»: 14 ملياراً أرباح 21 شركة مُدرجة أفصحت اليوم بنمو 24%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، تحقيق 21 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية أرباحاً صافية بنحو 13.85 مليار درهم عن 2021، بنمو قدره 24% مقارنة بنحو 11.19 مليار درهم في عام 2020. يأتي ذلك في الوقت الذي ستنتهي الثلاثاء المهلة القانونية للشركات المدرجة للإفصاح عن أرباحها السنوية والمحددة بواقع 45 يوماً من نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2021.

ووفق المسح، كشفت 13 شركة مدرجة في سوق أبوظبي عن تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 9.79 مليارات درهم في 2021، بنمو قدره 5% مقارنة بنحو 9.29 مليارات درهم في 2020، فيما وصلت أرباح 8 شركات مدرجة في سوق دبي المالي لنحو 4.06 مليارات درهم في 2021، بنمو قدره 114.8% مقارنة بنحو 1.89 مليار درهم في 2020.

وجاءت «اتصالات» في صدارة الشركات المعلنة بعد تحقيقها أرباحاً موحدة عائدة إلى حقوق ملكية المساهمين بنحو 9.31 مليارات درهم في عام 2021، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بنحو 9.02 مليارات درهم في 2020. كما أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن ارتفاع أرباحها الصافية إلى 3.8 مليارات درهم في 2021، بنمو قدره 80% مقابل 2.1 مليار درهم في 2020، وذلك بعد زيادة أرباح «إعمار للتطوير» بنحو 96% إلى 3.24 مليارات درهم في 2021 مقابل 1.65 مليار درهم في 2020.

وزادت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 83.25 مليون درهم في 2021، مقارنة بحو 75.97 مليون درهم في 2020. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الشارقة للتأمين» إلى 26.75 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 11.75 مليون درهم في 2020. وصعدت الأرباح الصافية لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 4.4 ملايين درهم في 2021، مقارنة بنحو 586.4 ألف درهم في 2020.

تحول للربحية

وتحولت شركة «الاتحاد للتأمين» إلى الربحية بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 11.18 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بحو 3.93 ملايين درهم في 2020، كما تحولت شركة «أبوظبي لبناء السفن» للربحية بعد 3 سنوات من الخسائر إذ حققت أرباحاً صافية بنحو 10.58 ملايين درهم في 2021، مقارنة بخسائر بنحو 21.69 مليون درهم في 2020.

وحققت شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 23.66 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 23.98 مليون درهم في 2020، فيما سجلت شركة «الفجيرة لصناعات البناء» أرباحاً صافية بنحو 25.63 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 40 مليون درهم في 2020، ووصلت أرباح شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» لنحو 16.7 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 36.93 مليون درهم في 2020.

وكشفت النتائج الأولية عن تحقيق «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 1.17 مليون درهم في 2021، مقابل 2.25 مليون درهم في 2020. وقلصت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» خسائرها إلى 41.6 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بقيمة 98 مليون درهم في 2020.

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