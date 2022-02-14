«داماك» تعلن انتهاء مدة الإخطار للاستحواذ على أسهمها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «داماك العقارية» أنها تسلمت إشعاراً من «ميبل إنفست كو ليمتد» بشأن نهاية مدة الإخطار للاستحواذ الإلزامي على جميع أسهمها.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أنها لم تتلقَ أي اعتراض على الاستحواذ الإلزامي المعلن عنه في 13 ديسمبر 2021.

وبحسب الإفصاح، ستصدر «داماك» تعليمات لسوق دبي المالي بتعليق تداول أسهمها اعتباراً من الثلاثاء 15 فبراير، وسيتم إعادة تسجيل جميع أسهم داماك المتبقية (غير المملوكة أصلاً لشركة ميبل) باسم شركة ميبل في سجل أسهم داماك اعتباراً من 20 فبراير.

وأكدت «داماك» أن ميبل ستقوم بتسوية أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي داماك المتبقين من خلال طريقة الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى مركز دبي للإيداع في سوق دبي المالي من قبل مساهمي داماك المعنيين.

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