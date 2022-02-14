عمومية «دبي التجاري» تناقش توزيع 25.88% نقداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد بنك دبي التجاري المساهمين اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس المقبل، للنظر في مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25.88% من رأس مال البنك.

وقال البنك في إفصاح لسوق دبي المالي إن الجمعية ستنظر كذلك في قرار خاص للاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الإجمالية الحالية 3 مليارات دولار قابل للتحول إلى أسهم وإصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارات شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز