عمومية «دبي التجاري» تناقش توزيع 25.88% نقداً
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يعقد بنك دبي التجاري المساهمين اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس المقبل، للنظر في مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25.88% من رأس مال البنك.
وقال البنك في إفصاح لسوق دبي المالي إن الجمعية ستنظر كذلك في قرار خاص للاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الإجمالية الحالية 3 مليارات دولار قابل للتحول إلى أسهم وإصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارات شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.