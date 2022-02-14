81 مليون درهم أرباح «الخليج للملاحة» 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي»، وتتخذ من دبي مقراً لها، نتائجها المالية الأولية لعام 2021، محققة أرباحاً صافية، بلغت 81 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 285 مليون درهم في العام قبل الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات 122 مليون درهم بنهاية عام 2021، مقارنة بنحو 142 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، فيما بلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 24 مليون درهم بنهاية عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت نحو المليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ إجمالي موجودات «الخليج للملاحة» 834 مليون درهم، في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 862 مليون درهم، في عام 2020، فيما بلغت حقوق المساهمين 399 مليون درهم، بنهاية عام 2021.

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