«دبي الصناعية» تسلط الضوء على توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051

المصدر: دبي - البيان

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شارك سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، في جلسات اليوم الثاني من معرض «جلفود 2022» السنوي، الأكبر على مستوى العالم لقطاع الأغذية والمشروبات.

تأتي المشاركة في إطار جهود المدينة لتعزيز الحوار حول الأمن الغذائي والاستدامة، وتسليط الضوء على ممكنات قطاع الأغذية والمشروبات التي توفرها المدينة، بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية لها لعام 2030، وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وناقشت الجلسة، الفرص التنافسية لقطاع الأغذية والمشروبات التي توفرها دبي لدول المنطقة والعالم، بعنوان «لماذا وكيف تؤسس أعمالك في دبي»، التي شارك بها سعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية، ومحمد الكمالي مدير تطوير أسواق التصدير لدى مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وعمار ياسر المحلل الاقتصادي لدى منصة استثمر في دبي.

وابتسام الكعبي رئيس قسم المبيعات في المنطقة الحرة في جبل علي - جافزا، للتعريف بجهود الدعم، والفرص التي تتيحها مؤسسات القطاع الحكومي، لتعزيز أداء القطاع، وجذب المزيد من الاستثمار، كما شارك مديرو العموم لدى نيوتريشين وتمور البركة، أنكيت دوبي ويوسف سليم، للوقوف على فرص الاستفادة المتاحة لشركات القطاع الخاص، ومناقشة مميزات الأسواق المحلية المزدهرة، بفضل اتصالها المباشر عبر خطوط ونقاط للتصدير والاستيراد، مع أهم الأسواق من المنطقة والعالم، ومشاركة رؤاهم حول مستقبل وتوجهات الأعمال في دبي، في ظل المساعي المستمرة للارتقاء بالقطاع الحيوي، والمجالات ذات الصلة.

ومع انطلاقة الدورة السابعة والعشرين لجلفود 2022، استضافت مدينة دبي الصناعية في جناحها، كوكبة من المتحدثين من أصحاب المؤسسات الكبرى، والخبراء من القطاع، في سلسلة جلسات يومية في جناحها، للحديث حول أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأغذية والمشروبات وأسواقها، والتقنيات ذات الصلة.

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