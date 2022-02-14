مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 413 مبايعة بقيمة 873.47 مليون درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 234.56 مليون درهم، و340 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم، في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، في منطقة معيصم الأول، ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم، في منطقة ند الحمر.

وتصدرت الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 126 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض، بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 34 مليوناً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 163.81 مليون درهم، منها 6 رهون أراضٍ بقيمة 12.41 مليون درهم، و59 رهن فلل وشقق بقيمة 151.4 مليون درهم، أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 32 مليون درهم، ورهن في منطقة جميرا الأولى بقيمة 20 مليون درهم. وتم تسجيل 7 هبات بقيمة 6.37 ملايين درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة مليوني درهم.

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