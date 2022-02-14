40 مليون درهم صافي أرباح «شعاع كابيتال» 2021

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة شعاع كابيتال، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، نتائجها الأولية للسنة المالية 2021. وبلغت الأرباح الصافية للمجموعة 40 مليون درهم بانخفاض 68% عن العام السابق الذي بلغت أرباحه الصافية 125 مليون درهم وتضمنت مخصصات لمرة واحدة.

وعلى أساس القياس بالمثل، كان من المفترض أن تبلغ صافي أرباح الشركة 229 مليون درهم في 2021. كما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك من 350 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 233 مليون درهم في 2021، وبلغت قيمتها 422 مليون درهم عند احتساب صافي البنود غير المتكررة.

ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 394 مليون درهم بارتفاع 11% على أساس سنوي في 2021. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 265 مليون درهم في 2021. وتواصل «شعاع» اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز ميزانيتها العمومية؛ فتخارجت بالكامل تقريباً من وحدة الأصول غير الجوهرية والتي تم تشكيلها عقب اندماجها مع مجموعة أبوظبي المالية في أغسطس 2019.

وفي قطاع العقارات، سيؤدي تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لقطاع العقارات إلى توسيع حضور المجموعة في مناطق جغرافية مختلفة. وواصلت «شعاع» الارتكاز على استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات البريطانية مع وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة «نورث أيكر».

وقادت «شعاع» واستثمرت وعقدت صفقات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار في عام 2021. وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال:

«أنا سعيد جداً بالتقدم الذي أحرزته «شعاع» خلال 2021. ومع اقتراب التخلص من الاستثمارات والمحافظ القديمة والأصول غير الأساسية، ينصب تركيزنا الآن على زيادة الإيرادات وعائدات المساهمين مع الحفاظ على نهجنا الصارم في ضبط التكاليف.

ونحن واثقون من قدرتنا على اغتنام فرص الأعمال العديدة المتاحة لشركتنا على المدى الطويل، ونبذل قصارى جهدنا في إيجاد طرق جديدة لتنمية أعمالنا وتقديم عروض متميزة في السوق. وأنا متفائل جداً بخصوص قدرة المجموعة الآن على تحقيق نمو متسارع بعد تعزيز قدراتنا وفريق عملنا وعروضنا الجديدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز