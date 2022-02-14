مزارع العين تفتتح مستودعات في أبوظبي بمساحة 2270 متراً مربعاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مزارع العين عن افتتاح مستودعاتها البالغة مساحتها 2270 متراً مربعاً في أبوظبي ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز نموها. ومن خلال هذه المستوعات الضخمة التي اكتمل بناؤها مؤخراً، تتوقع مزارع العين تعزيز كفاءتها التشغيلية.

حيث ستصبح لديها الآن سعة تخزينية أكبر بنسبة 300%، بما يكفي للتعامل مع 3.3 ملايين لتر من منتجات الألبان، و 2.9 مليون كيلوغرام من الدجاج، إضافة إلى 55 مليون بيضة، والتي تتوقع الشركة توزيعها هذا العام، مع وجود احتمالات للنمو بشكل كبير بفضل سهولة العمليات التشغيلية واللوجستية عبر جميع قنوات البيع.

ويتميز مستودع أبوظبي الجديد لمزارع العين بتوظيف أحدث أنظمة الأرفف بسعة 1200 قاعدة ستضمن التسليم في الوقت المحدد لجميع المستهلكين، وتقديم أفضل خدمة يومياً.

وقال ويليم فان والت ميجر، الرئيس التنفيذي لمزارع العين، والذي كان في مقدمة كبار المديرين التنفيذيين في الشركة وممثلي مجلس الإدارة الذين حضروا حفل الافتتاح مؤخراً: إن بناء مستودع جديد في أبوظبي يعد بحق محطة رئيسية في مسيرة مزارع العين، كما يمثل جزءاً من خطتنا طويلة الأجل لتعزيز مكانتنا الريادية في السوق.

ويتوقع المستهلكون منا أعلى مستويات الجودة، وسيمكننا هذا المستودع بفضل موقعه الاستراتيجي، من تنفيذ عمليات التسليم بسرعة ومن دون انقطاع لمنتجات الألبان الطازجة ومنتجات الدواجن لجميع عملائنا في الإمارات يومياً.

يأتي افتتاح المستودع في وقت مثالي للعلامة التجارية الغذائية الرائدة التي تركز بشكل أساسي على منتجات الألبان والدواجن في الإمارات، حيث يرجح الخبراء ازدهار سوق الدواجن ومشتقات الألبان في السنوات القليلة المقبلة.

وكشف ميجور أيضاً أن المشروع قد اكتمل تماماً في غضون 236 يوماً فقط، كما تم تسجيل 73,500 ساعة عمل آمنة، ما يمثل إنجازاً مهماً على ضوء التحديات التي تفرضها قيود الوباء. وسيتم استخدام جزء كبير من المستودع لتوصيل الحليب الطازج والحليب طويل الأجل، يليه الزبادي واللبن والعصير، ومناطق خاصة لتوصيل الدجاج والبيض إلى السوق المحلي في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز