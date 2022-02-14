الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة الإماراتية ينظم «المؤتمر رفيع المستوى للدبلوماسية الاقتصادية»

المصدر: دبي - البيان

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ينظم الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة الإماراتية في دبي وأبوظبي، في الفترة من 27 مارس إلى 1 أبريل، النسخة الثانية من «المؤتمر رفيع المستوى للدبلوماسية الاقتصادية»، والذي يجمع أكثر من 170 دولة، وأعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال البارزين من الدول المشاركة.

وقال كريستينا سيوبانو رئيس مجلس إدارة IUBCCI في الإمارات، ورئيس غرفة التجارة الدبلوماسية الرومانية في الإمارات: يشرفنا استضافة النسخة الثانية من المؤتمر رفيع المستوى للدبلوماسية الاقتصادية، في اثنتين من إمارات الدولة، أبوظبي ودبي، وسيكون حدثاً دبلوماسياً واقتصادياً وتجارياً للغاية.

يشرفنا جميعاً أن نكون قادرين على المشاركة في اثنين من أهم الأحداث المدرجة على جدول أعمال إكسبو 2020 دبي، وهو الحدث التاريخي بحد ذاته، وبسبب تجربة مؤتمر العام الماضي في دبي، نعلم أن هذه الدورة ستكون أيضاً ناجحة من منظور الترابط الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري بين الدول.

ويتم تنظيم كل إصدار في دولة مختلفة، والضيوف هم ممثلو العلامات التجارية من الحكومة، ومن البيئة الدبلوماسية، ومن بيئة الأعمال الخاصة، وممثلي أهم المؤسسات والشركات من البلد المضيف، ومن أكثر من 30 دولة أخرى. وتتكيف كل نسخة من المؤتمر مع البيئة الاقتصادية والتجارية للبلد المضيف، واعتماداً على اللجان، يختلف عدد المشاركين من البلدان الأخرى.

نُظمت النسخة الأولى في دبي في أكتوبر 2021، وحضرها سفراء من 60 دولة، ورؤساء غرف التجارة الثنائية، ودبلوماسيون ومسؤولون حكوميون، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار ورجال الأعمال الرئيسين من جميع أنحاء العالم.

وقد توصلوا معاً إلى حلول لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وزيادة الاستقرار الاقتصادي العالمي. وكان من بين المتحدثين، سفراء من 15 دولة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والمملكة المتحدة، عرضوا فرص التنمية والاحتياجات والاهتمامات في بلدانهم.

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