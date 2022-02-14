الهلال للمشاريع تتعهد بتعزيز الشمول الرقمي لتحسين حياة 100000 شخص

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت الهلال للمشاريع التزامها بتحدي 1 Billion Live (حياة مليار شخص ) التابع لتحالف إديسون، متعهدة بتحسين حياة 100000 شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بحلول 2025.

وذلك بتنفيذ مجموعة من المبادرات المتكاملة، عبر استثماراتها التكنولوجية وحاضنتها المؤسسية وبرامجها للمواطنة المؤسسية، والهلال للمشاريع هي أول شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخذ على عاتقها هذا الالتزام، من أجل النهوض بالمجتمعات المعوزة بتمكينها من الاتصال بالإنترنت، والوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية لأفرادها.

أطلق تحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي تحدي 1 Billion Lives (حياة مليار شخص )، وتحالف إديسون هو مبادرة عالمية، تضم داعمي التغيير من القطاعين العام والخاص، مُهمتهم الأساسية جعل الشمول الرقمي أولوية ومطلباً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقد أعلنت إلى الآن مجموعة متنوعة من المنظمات العالمية التزامها بهذا التحدي، منها ماستر كارد وفيرايزون ومؤسسة توني إلوميلو وجامعة كايبتاون وغيرها.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع وأحد داعمي تحالف إديسون: ليست الرقمنة بحد ذاتها مسعانا الأساسي، فالهدف الحقيقي هو معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتكنولوجيا هي أداة فعالة ومهمة لبلوغ هذا الهدف. ونحن ملتزمون التزاماً وثيقاً بالمساهمة في دعم محققي هذا التغيير وهم شبابنا - وتزويدهم بالأدوات الرقمية اللازمة لبناء مستقبل مستدام عادل، يقدم لجميع الأفراد والمجتمعات إقليمياً وعالمياً فرص النمو والتقدم المتكافئة.

واليوم، لا يزال 37% من العالم غير متصل بالإنترنت، أي أن 265 مليون طفل محرومون من فرص التعليم، وملياري شخص منقطعون عن الخدمات الصحية، و1.7 مليار بالغ من دون حسابات مصرفية، ومع استمرار انتقال المزيد من الخدمات الأساسية للشبكة الرقمية، تفاقم هذه الثغرات الرقمية عدم تكافؤ الفرص على مستوى العالم بدرجة شديدة. وقالت إيزابيل ماورو، رئيسة الاتصالات الرقمية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي:

ممتنون لالتزام الهلال للمشاريع بتحقيق أهداف تحدي 1 Billion Lives، والنهوض بمستوى حياة المجتمعات والأفراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عبر مبادراتها المختلفة، لتحقيق الشمول الرقمي، ونحن متفائلون بأن تحذو المؤسسات الإقليمية الأخرى حذو الهلال للمشاريع في جهودها.

وتحرز ذراع رأس المال المؤسسي الخاصة بالهلال للمشاريع تقدماً ملحوظاً في توسيع نطاق الشمول الرقمي، وتعزيز إمكانية الاتصال في دول المنطقة.

وذلك من خلال عدة شركات منها فريش تو هوم وهي متجر رقمي يتيح للصيادين والمزارعين تلقي عروض الشراء لمنتجاتهم، ما يعطيهم قدرة أعلى على التحكم بمجريات البيع، والتخلص من الحاجة إلى الوسائط الأخرى، وكذلك شركة فيزيتا وهي منصة صحية رقمية، تقدم خدماتها لأكثر من أربعة ملايين فرد في 55 مدينة، عبر 6 قارات.

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