بنك أبوظبي التجاري يطرح مزايا حصرية للمستفيدين من الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري طرح مجموعة من المزايا المصرفية الحصرية للمستفيدين من الإقامة الذهبية في الإمارات، بما يساعد على تلبية متطلباتهم المالية واحتياجاتهم المصرفية. وتأتي هذه المبادرة بعد توقيع البنك اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بهدف تنفيذ استراتيجية استقطاب واستبقاء الأفراد من ذوي المؤهلات المتميزة.

ويهدف البنك من خلال المشاركة في هذه المبادرة إلى دعم المستفيدين من الإقامة الذهبية الحاليين وكذلك من يرغبون في التقدم للحصول على الإقامة الذهبية مستقبلاً، إذ يمكنهم الاستفادة من قروض التمويل العقاري بأسعار متميزة. وتتضمن المعايير التي يتعين على العملاء تلبيتها للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية تحت فئة المستثمرين، الاحتفاظ بوديعة لدى البنك بقيمة مليوني درهم بحد أدنى.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: يسرنا إنجاز هذه الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري، لما تقدمه لحاملي الإقامة الذهبية من امتيازات اقتصادية مهمة تنعكس على الإمارة مع انتقال المواهب والتخصصات ورؤوس الأموال الفاعلة إليها، وهو ما سيحدث زخماً اقتصادياً يلبي التطلعات التنموية للإمارة.

وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات في بنك أبوظبي التجاري: فخورون بإسهامنا في دعم المساعي الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقديم مجموعة حصرية من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية التي تلبي متطلبات المستفيدين من الإقامة الذهبية.

كما يسعدنا أن نعمل على تقديم كل ما يدعم هذه الشريحة المتميزة من العملاء الذين يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز التنوع الاقتصادي والذين يسعون إلى تحقيق طموحاتهم على المدى الطويل في الإمارات. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يؤكد بنك أبوظبي التجاري ومكتب أبوظبي للمقيمين دعمهم لبرنامج «ازدهر في أبوظبي» الذي تم إطلاقه بداية العام الماضي بهدف تمكين وتشجيع الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب ورواد الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم على الاستقرار في الإمارة والعمل في مختلف قطاعاتها الحيوية.

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