رئيس وزراء سانت فنسنت يزور مهرجان السعادة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين والوفد المرافق له في زيارة لمهرجان السعادة بكورنيش جزيرة المرجان برأس الخيمة.

واصطحب النعيمي بحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة والمدير العام بالوكالة، رئيس الوزراء والوفد المرافق له، في جولة في أرجاء المهرجان اطلعوا فيها على ما يقدمه المهرجان من ملامح تعكس التراث الإماراتي وثقافة الإمارات التي تتميز بالحيوية والتنوع من خلال الفنون الشعبية والحِرف والمأكولات والعادات التي تميزها، بالإضافة إلى العديد من المسابقات وعروض الألعاب الترفيهية والاستعراضية.

وتعرف الوفد إلى ما تتميز به إمارة رأس الخيمة من مقومات جذب سياحي وخطط لتنمية قطاع السياحة، إضافة إلى كونها تعد من أفضل وجهات ازدهار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط إذ يتمتع اقتصادها بالتنوع والاستقرار.

وأشار محمد النعيمي إلى أن إطلاق اسم «السعادة» على المهرجان، الذي يشهد هذا العام الدورة الرابعة له، يأتي من منطلق أن الإمارات اعتمدت السعادة نهجاً وطريقاً وهدفاً، ليس فقط لشعبها، بل لجميع شعوب العالم.

من جهته أعرب رالف جونسالفيس وأعضاء الوفد المرافق عن سعادتهم وتقديرهم لحكومة الإمارات بوجه عام وشعبها، وحكومة إمارة رأس الخيمة بوجه خاص لما لقوه من ترحيب حار وكرم ضيافة.

وأقيم حفل عشاء على شرف رئيس وزراء سانت فنسنت والوفد المرافق بفندق أنتر كونتيننتال رأس الخيمة، حضره يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد السبب المدير العام للغرفة بالوكالة، إلى جانب وزير السياحة بسانت فنسنت، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات وكبار الاقتصاديين والمستثمرين.

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