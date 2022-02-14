«إتش سي سي» تطلق شراكةً لتعزيز مبيعات لحم الضأن الويلزي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «إتش سي سي»، شراكةً جديدةً، بهدف تعزيز مبيعات لحم الضأن الويلزي «ويلش لامب»، الحائز على شهادة المؤشر الجغرافي المحمي في قطاع الفنادق والمطاعم في الشرق الأوسط. جدير بالذكر، أنّ الطلب على لحم الضأن المصنوع في المملكة المتحدة، يسجّل ارتفاعاً مطّرداً عاماً بعد عام.

وبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها شركة «إتش سي سي»، والمصنّعون الويلزيّون في تنمية السوق، جنباً إلى جنب مع الحكومة الويلزية، حقّقت صادرات لحم الضأن، نموّاً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط ككلّ، بما في ذلك، الإمارات والكويت والسعودية والأردن وليبيا، بنسبة 495 % بين عامي 2018 و2020.

ويعتبر ريس ليولين مدير تنمية السوق لدى «إتش سي سي»، أنه آن الأوان للاستثمار مجدداً في المنطقة، بما أن اقتصاد السياحة والضيافة، بدأ ينهض من القيود التي تمّ فرضها في ظلّ جائحة كوفيد.

وفي هذا السياق، قال ريس: لطالما شكّل الشرق الأوسط سوقاً واعداً، مع الاستهلاك المرتفع للحم الضأن، والنموّ السريع للاقتصاد وقطاع الضيافة. وبالفعل، لقد بدأ سعينا لتوسيع هذا السوق، لصالح المزارعين ومنتجي الطعام الويلزيّين، يؤتي ثماره منذ عام 2018، إذ ازدادت الصادرات إلى بلدان عديدة بشكل ملحوظ.

وفي إطار حرصها على تنويع أسواق التصدير، لتغطّي مناطق خارج نطاق أوروبا في مرحلة ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، سوف تنطلق هيئة ترويج اللحم الويلزي، في برنامج طموح، تتعاون فيه مع مستوردين، وأصحاب فنادق ومطاعم.

وسوف يشمل ذلك، الاستثمار في هيئات تُعنى بمجال الطعام في الإمارات، مثل دورها الجديدة كراعٍ رئيس لحفل جوائز الريادة في المأكولات والمشروبات، الذي يُقام في سوفيتل دبي ذا أوبيليسك، في أواخر شهر نوفمبر المقبل. كما أنّ نموّ الصادرات، سوف يعكس نجاح دخول المملكة المتحدة في دخول أسواق جديدة، مثل السعودية، ناهيك عن نشاط التنمية التجارية الذي تواظب عليه شركة «إتش سي سي»، والحكومة الويلزية في أسواق جديدة.

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