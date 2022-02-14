«ريكاب» تطلق خدمة إعادة التدوير المجانية في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ريكاب RECAPP، أول خدمة مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في الإمارات إطلاق خدماتها في دبي في مناطق معينة. وبات بإمكان سكان دبي تحديد وقت تسليم المواد القابلة لإعادة التدوير، بحسب ما يناسبهم وجمع النقاط، التي بإمكانهم استبدالها بهدايا يقدمها شركاء RECAPP للمكافآت.

وخلال هذه المرحلة أصبحت خدمة RECAPP متاحة للمقيمين في أم سقيم، وجميرا، ومنطقة الخليج التجاري/ داونتاون، والبرشاء، ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم- ديستريكت 1- وميدان، والمرابع العربية 1، والينابيع/ وميدوز/ والبحيرات.

وقال جيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق RECAPP لدى فيوليا الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نطلق خدمة RECAPP في دبي بعد النجاح الكبير، الذي حققته في أبوظبي. وتم إطلاق RECAPP أولاً في أبوظبي من قبل شركة فيوليا الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في إدارة الموارد.

ومنذ إطلاقها في نوفمبر 2020، أصبح مجتمع RECAPP يضم أكثر من 15,000 مستخدم مسجل في أبوظبي، كما جمعت 150 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك القوارير البلاستيكية الشفافة، وغير الشفافة وعلب الألومنيوم».

وتعمل RECAPP على تمكين كل فرد فاعل في عملية إعادة التدوير، من خلال تزويدهم بوسيلة سهلة وكفؤة لجدولة أوقات التسليم للقوارير البلاستيكية وعلب الألومنيوم. ويمكن للسكان تحميل تطبيق Go RECAPP من متجر App Store أو Google Play، وجدولة موعد التسليم بحسب ما يناسبهم. وستقوم بعد ذلك RECAPP بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من أمام منزلهم، وإعادة تدويرها بشكل مجانيّ بالكامل.

ويتم جمع المواد القابلة لإعادة التدوير ونقلها إلى مستودع RECAPP، الذي تم افتتاحه حديثاً في منطقة القوز، حيث يتم فرزها وفصل القوارير البلاستيكية عن علب الألومنيوم ومن ثم حزمها، وحيث تبلغ قدرة الفرز اليومية طناً واحداً.

وفي كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير، يكافأ بالنقاط، وفقاً لوزن المواد التي تم جمعها، ويمكن للمستخدم استبدال النقاط بهدايا من شركاء المكافآت التابعين لـ RECAPP. وإلى جانب «أغذية» مع مياه العين و1971 Store، و«كارفور»، و«أبفل»، و«ديلارتاط، تم الترحيب بشركة Cotton Home إلى مجموعة شركائها من شركات المكافآت، وهي علامة تجارية محلية لمستلزمات المفارش والأسرة عالية الجودة، وهي تصنع الأنسجة من الألياف المصنوعة من البلاستيك المُعاد تدويره، ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تسمح بإعادة استخدام البلاستيك بطرق مختلفة.

ويتعاون التطبيق على نطاق واسع مع»أغذية«، كما بدأ بناء شراكات مع»كوكا كولا«، و»نستله«، و»فريزلاند كامبيناط، و«بيبسيكوط، و»يونيليفر"، من أجل التشجيع على جمع الأغلفة بعد الاستخدام، والحرص على إعادة تدويرها بكفاءة، وتتماشى هذه الجهود مع سياسة الاقتصاد الدائري للدولة لتبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز