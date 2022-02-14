غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سلوفينيا

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً اقتصادياً من سلوفينيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات للشراكة بين مجتمعي الأعمال والمستثمرين في البلدين.

استقبل الوفد في مقر الغرفة محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية. وترأس الوفد الزائر جاكا ميكلافيتش ـ وزير مفوض بسفارة سلوفينيا، وضم ناتاشا تورك ـ نائب مدير غرفة تجارة وصناعة سلوفينيا وماركو ليمبك ـ مدير الأعمال بجناح سلوفينيا في إكسبو.

وأكد الجناحي أهمية اللقاء لتعزيز التعاون المشترك، موضحاً أن غرفة عجمان تسعى إلى تنويع شراكاتها الخارجية، وفتح آفاق جديدة لزيادة نمو حجم التبادل التجاري.

واستعرض أمام الوفد المقومات المتنوعة، التي تتمتع بها عجمان والجهود المبذولة من الجهات المعنية في الإمارة لتسهيل ممارسة الأعمال، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

كما قدم الدعوة إلى وفد سلوفينيا لزيارة إمارة عجمان على رأس عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من سلوفينيا، للتعرف عن قرب حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بإمارة عجمان: الصناعة، التجارة، السياحة، التعليم، الصحة، البناء والتشييد، العقارات وغيرها من القطاعات، كذلك استعرضت غرفة عجمان مقومات القطاع الصناعي، وأبرز منتجات الإمارة.

واستعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية الحالية، التي يمكن استثمارها والاستفادة منها في البلدين، وسبل زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتناول الحضور أهم الفعاليات والمعارض المتخصصة في البلدين، بهدف فتح آفاق للتعاون وتبادل الصفقات بين منشآت القطاع الخاص، واتفق الجانبان على ضرورة التعاون في تبادل المعلومات والإحصاءات الداعمة لتوجهات الطرفين.

من جانبه، أكد جاكا ميكلافيتش حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عجمان، واستعرض المقومات والفرص الاستثمارية، التي تتمتع بها سلوفينيا، وقدم الدعوة لغرفة عجمان وأعضائها لحضور منتدى الأغذية، الذي يقام الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الدول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز