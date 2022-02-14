ما أكثر الوظائف والمهارات طلباً في الإمارات 2022؟

المصدر: البيان

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كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، أن أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب العمل (76٪) في الإمارات ينوون تعيين موظفين جدد خلال عام 2022.

وبحسب مؤشر فرص العمل، تبحث معظم الشركات في الإمارات عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية بنسبة (57٪)، والقدرة على العمل ضمن فريق (46٪)، والقدرة على العمل تحت الضغط (41٪)، بالإضافة إلى المهارات القيادية الجيدة (38٪).

ويستند هذا المؤشر الذي يصدر مرتين سنوياً إلى دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة. كما يسلّط الضوء على توّجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً.

الأكثر طلباً

ووفق مؤشر فرص العمل، تعتبر وظائف تنفيذي التسويق بنسبة (18٪) وتنفيذي المبيعات (18٪) والمحاسب (17٪) ومدير المبيعات (17٪) أكثر الأدوار الوظيفية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات خلال الربع المقبل. كما صرح 34٪ من المشاركين أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 31٪ أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة متوسطة، في حين يبحث 30٪ عن مرشّحين من ذوي الخبرة الإدارية (القدرة على إدارة فريق).

كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (32٪) والهندسة (29٪) والتجارة (22٪) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: إن "مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط يؤكد استمرار زيادة الطلب على الكفاءات عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية، ويعتبر اتباع نهج فعال لجذب الكفاءات، وتوضيح رؤية الشركة، مع تسليط الضوء على ثقافتها والأساليب المرنة التي توفرها، من أهم العوامل التي تجذب أفضل الكفاءات وتحتفظ بها".

اتجاهات التوظيف

وبحسب مؤشر فرص العمل، تبدو التوقعات إيجابية للباحثين عن عمل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يظهر أصحاب العمل في مختلف القطاعات رغبتهم في التوظيف على المدى القصير، إذ تصدرت قطاعات الموارد البشرية بنسبة (68٪) والضيافة/ الترفيه (67٪) والخدمات المصرفية/ المالية (65٪) قائمة القطاعات الأكثر احتمالية للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأظهر مؤشر فرص العمل أن 46٪ من الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة ستعمل على ملء 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 19٪ من الشركات بملء من 6 إلى 10 شواغر وظيفية.

وأشار مؤشر فرص العمل إلى توقعات إيجابية على المدى الطويل أيضاُ، حيث تصدر قطاع الضيافة/ الترفيه (79٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام القادم، يليه قطاع استشارات الأعمال/ إدارة الأعمال/ الاستشارات الإدارية (78٪) والصناعة (75٪).

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات

ووفق مؤشر فرص العمل، برزت قطاعات الخدمات المصرفية/ المالية (34٪)، والإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة (34٪)، وتكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (34٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في دولة الإمارات، فيما برز قطاع الخدمات المصرفية/ المالية الأكثر جذباً للكفاءات المحلية (38٪) وللخريجين الجدد (39٪) وللكفاءات النسائية (38٪).

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: "يبدو المستقبل مشرقاً للباحثين عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بدأت المنطقة بالتعافي تدريجيًّا من الآثار التي خلفتها الجائحة. وقد أدت اللقاحات الفعالة ضد الفيروس مع عودة الموظفين إلى مكاتبهم، إلى التأثير بشكل إيجابي على اتجاهات التوظيف، حيث أظهر مؤشر فرص العمل الأول لهذا العام، والذي يسلط الضوء على مجموعة المهارات والوظائف المطلوبة، نتائج إيجابية."

ولفت بيت.كوم في بيان صحافي إلى أنه تم جمع بيانات مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 8 ديسمبر 2021 وحتى 10 يناير 2022، بمشاركة 1,481 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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