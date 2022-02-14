"الياه سات" تحصل على أمر تكليف بقيمة 909.5 مليون درهم لتقديم خدمات مُدارة لحكومة الإمارات

المصدر: وام

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أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" عن حصول ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية" /YGS/ على أمر تكليف بقيمة 909.5 مليون درهم /247.5 مليون دولار/.

وستقوم الشركة بموجب هذا التكليف بتزويد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات مُدارة محسنة للارتقاء بقدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتغطي الاتفاقية خدمات التشغيل والصيانة المقدمة سابقاً، وستعمل أيضاً على دعم إدارة التكنولوجيا، بدءاً من يناير 2022 وحتى نهاية عام 2026.

تؤكد هذه الاتفاقية على علاقة "الياه سات" الوطيدة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة والتي تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، مما يجعل المجموعة الشريك المفضل وذلك لقدرتها على توفير الحلول الرائدة في مجال الاتصالات الفضائية.

وتقدم "الياه سات" خدمات التشغيل والصيانة منذ عام 2011 لقمريها الصناعيين الأولين، "الياه 1" و"الياه 2"، واللذين يشكلان جزءاً من اتفاقية إضافة سعات فضائية جديدة لمدة 15 عاماً مع حكومة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2021، تم تكليف الياه سات بإجراء دراسة مفصلة للتقييم والتوصية بتصنيع قمرين صناعيين جديدين هما "الياه 4" و"الياه 5"، لإطلاقهما في عام 2026.

ويستند هذا الإنجاز الهام على استراتيجية "الياه سات" لتوسيع نطاق قدراتها في مجال الحلول المُدارة عبر سلسلة القيمة لتقديم المزيد من الخدمات الاستراتيجية للعملاء الرئيسيين على الصعيد الوطني والعالمي.

ويشكل أمر التكليف أيضاً إضافة مهمة للإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة والتي تبلغ قيمتها حالياً نحو 8.4 مليار درهم إماراتي /2.3 مليار دولار/.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات بهذه المناسبة: "فخورون بالحصول على أمر تكليف من حكومة الإمارات العربية المتحدة لتزويدها بخدمات مُدارة واسعة النطاق تدعم قدراتها في مجال الاتصالات الفضائية. ويؤكد هذا الإعلان على قوة خططنا الاستراتيجية والتي نسعى من خلالها إلى توسيع نطاق حضورنا عبر سلسلة القيمة مع التأكيد على قدرتنا لتوفير خدمات آمنة ومتكاملة للاتصالات الفضائية، ما يعكس متانة علاقتنا مع حكومة دولة الإمارات التي نرتبط معها بشراكة قوية مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. ويعكس هذا التكليف الثقة المتزايدة في الخدمات المقدمة من قبل الياه سات مما يجعلنا نعمل على تكثيف جهودنا المستقبلية. ويعزز أمر التكليف هذا أيضاً الإيرادات المستقبلية لمجموعة الياه سات عبر توفير رؤية أوضح للآفاق المالية طويلة الأجل للمجموعة".

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