73.7 مليار درهم أرباحاً قياسية لــ«62» شركة مدرجة بنمو 83.1 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهرت الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، نمواً ملحوظاً في أرباحها وإيراداتها المحققة خلال العام الماضي، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية، والتعافي من تداعيات «كوفيد 19»، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح «البيان الاقتصادي»، وصول أرباح 62 شركة وطنية مساهمة عامة وخاصة مُدرجة في أسواق المال المحلية، أعلنت عن نتائجها المالية حتى نهاية الأسبوع الماضي، لقرابة 73.7 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة 83.1%، أو ما يعادل 33.4 مليار درهم، مقارنة بأرباح بنحو 40.23 مليار عام 2020.

واستحوذت 43 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على نحو 72.6 % من إجمالي الأرباح المعلنة، بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 53.5 مليار درهم في 2021، بنمو 92.6%، مقارنة بنحو 27.79 مليار درهم في 2020، فيما حازت 19 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، على 27.4% من الأرباح الإجمالية المعلنة، مع تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 20.12 مليار درهم في 2021، بنمو قدره 61.8 %، مقارنة بنحو 12.4 مليار درهم في 2020.

وأفاد محللون لـ«البيان الاقتصادي»، بأن الشركات الوطنية المدرجة، حققت أرباحاً تفوق التوقعات العام الماضي، ما يعدّ دليلاً على نجاحها في تخطي تأثيرات الجائحة، مستفيدة من خطط التحفيز التي أقرتها الحكومة لتجاوز التحديات، وتسريع التعافي، والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو والانتعاش الاقتصادي، لتظهر بذلك الشركات مرونة كبيرة، مع تمتعها بملاءة مالية جيدة، ومراكز قوية، عززت وضعها في مجابهة الأزمة، وسرعت من تعافيها.

وتوقع المحللون أن تواصل الشركات المدرجة، تحقيق نتائج مالية قوية في 2022، مستفيدة بشكل رئيس بعوامل عدة، في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وانتعاش قطاعات الأعمال بدعم «إكسبو 2020 دبي»، لتواصل بذلك الصدارة، من حيث الربحية المرتفعة، مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب المسح، تصدر «أبوظبي الأول»، الشركات الأكثر ربحية، بتحقيقه 12.54 مليار درهم في 2021، تلاه «العالمية القابضة» بأرباح تجاوزت 11.3 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 9.3 مليارات درهم، و«طاقة» بأرباح 5.99 مليارات درهم، و«أبوظبي التجاري» 5.24 مليارات درهم، ودبي الإسلامي 4.406 مليارات درهم، والصير للمعدات 2.516 مليار درهم، وأبوظبي الإسلامي 2.33 مليار درهم، والدار 2.315 مليار درهم، وأدنوك للتوزيع 2.252 مليار درهم.

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