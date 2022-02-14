هيرميس تعيّن مستشارين لعرض من «أبوظبي الأول»

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أمس، بدء تعيين مستشارين بشأن عرض الاستحواذ على حصة الأغلبية المقدم من بنك أبوظبي الأول. وأوضحت في بيان للبورصة المصرية، أن مجلس إدارة المجموعة قرر البدء في تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن الصفقة المحتملة.

وكانت المجموعة أعلنت تلقيها عرض شراء مبدئي غير ملزم من «أبوظبي الأول» لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة. وأوضحت «هيرميس» أن العرض تضمن سعر شراء تقديري 19 جنيهاً للسهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز