الفنادق والمنتجعات خيار الزوار لقضاء عطلة الشتاء في الإمارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان»، أن الغالبية العظمى من القراء يفضلون قضاء إجازات الشتاء في الدولة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية في ظل تنوع الخيارات السياحية المتوفرة من ناحية تنافسية الأسعار والخدمات.

وتمحور سؤال الاستطلاع حول «أين تحرص على الإقامة عند قضاء إجازة الشتاء في الدولة؟»، إذ أكد 47% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، أنهم يفضلون المنتجعات السياحية، واختار 38% الإقامة داخل الفنادق، واختار 15% الإقامة في شقق مفروشة، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر»، أن 46.7% اختاروا قضاء العطلة داخل الفنادق و28.9% في منتجع سياحي و24.4% في شقه مفروشة.

طقس ممتع

أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن دولة الإمارات تتميّز بطقس ممتع خلال فصل الشتاء. وقال: «كثيرون يرغبون في قضاء إجازة الشتاء في دولة الإمارات في منتجع سياحي أو فيلا فاخرة، وذلك للاستمتاع بالفندق وتجربة الخدمات الفاخرة والنوعية والمرافق المتعددة والمتنوعة، خاصة مع إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم، بالإضافة إلى الحضور والمشاركة للأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، في ظل احتضان الإمارات لأكبر وأهم المدن الترفيهية في العالم مثل عالم فيراري وورارنر براذرز وغيرها».

وأضاف: «إنّ الإمارات تحتضن أجمل الشواطئ سواءً المطلة على الخليج العربي أو على البحر الساحر في السعديات أو نخلة دبي، وتحتضن أجمل الجبال مثل جبل حفيت وجبل جيس، حيث تتميز الدولة بتنوع وغنى سياحي لا مثيل له في العالم».

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