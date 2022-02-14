152 شركة بجناح تركيا في «جلفود» تستشرف فرص التصدير إقليمياً

المصدر: دبي – بشار باغ

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تبدي الشركات التركية اهتماماً واسعاً بالفعاليات والمعارض الدولية والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في دبي، باعتبارها منصة لعقد الصفقات وإبرام التعاقدات والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، باعتبار دبي بوابة لانطلاق الشركات التصديرية إلى شرائح واسعة من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، استقطب معرض جلفود 2022 في دورته السابعة والعشرين الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس ويستمر 5 أيام بمشاركة خبراء ومتخصصين وشركات وطهاة من نحو 120 دولة نحو أكثر من 4000 شركة عدد كبير من الشركات التركية، حيث يمتد الجناح الوطني لتركيا على مساحة 3159 متراً مربعاً، ويبلغ عدد الشركات التركية المشاركة نحو 152 شركة متخصصة في التجارة والأغذية والمشروبات، حيث تسعى عبر مشاركتها في استشراف الفرص التجارية والتصديرية والاستثمارية، وتبادل الخبرات مع المشاركين من أنحاء العالم.

وشهد الجناح التركي في «جلفود» نمواً بنسبة 25% في إجمالي حجم المشاركة مقارنة بالدورة الماضية للمعرض بحسب نسيبة هاسدال، المدير في شركة «سلتن» التي تتولى تنظيم مشاركة تركيا في المعرض العالمي.

أقسام متخصصة

ولفتت نسيبة هاسدال في تصريحات لـ «البيان» إلى أن تركيا تشارك بجناح وطني خاص بدعم من وزارة التجارة التركية، ويضم الجناح أقساماً متخصصة في مجموعة من القطاعات بدءاً من اللحوم والدواجن والألبان والأجبان والحبوب والزيوت، كما يضم الجناح أكبر قسم للمشروبات مقارنة بمشاركاته في الدورات السابقة لمعرض جلفود بما يشمل العصائر الجاهزة والقهوة بأنواعها.

وأشارت إلى أن سوق الإمارات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لشركات الأغذية والمشروبات التركية، وتشكل الدولة منصة حيوية لإعادة تصدير المنتجات التركية إلى سائر أسواق دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح معرض «جلفود» فرصة أمامها للقاء مشترين وموزعين جدد، وعقد شراكات واعدة وتوقيع صفقات وطلبات شراء لمختلف الأسواق.

نمو الصادرات

بحسب بيانات جمعية المصدرين التركية، فقد سجلت صادرات تركيا الزراعية خلال العام الماضي نمواً بأكثر من 20%، وبلغت قيمتها 29 مليار دولار، بما يشكل 13.2% من إجمالي صادرات البلاد خلال 2021، والتي بلغت قيمتها 225.4 مليار دولار.

وحلت الحبوب في مقدمة الصادرات الغذائية لتركيا خلال العام 2021 بقيمة تصل إلى 9.15 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة صادراتها من الفواكه الطازجة والخضروات 3 مليارات دولار، بالإضافة على 2.26 مليار دولار من صادرات البندق ومنتجاته.

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