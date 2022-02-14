تعاون في المشروعات الاستراتيجية النوعية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تتأهب الإمارات وتركيا لتدشين مرحلة جديدة وانطلاقة جادة في التعاون في عدد من المشروعات الاستراتيجية والنوعية في القطاعات اللوجستية والطاقة. وتتأهب الشركات الإماراتية لبدء عمليات استثمار واسعة في تركيا في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والسياحة، حيث توفر تركيا الكثير من الفرص الاستثمارية الممتازة والجذابة للشركات ولرجال الأعمال المواطنين، في إطار تسهيل الجمهورية التركية الإجراءات لجذب المستثمرين ورجال الأعمال لتعزيز أداء قطاعات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تمتلك تركيا عدداً من مرافق الموانئ ذات المواصفات العالمية.

تشييد عقاري

وتفتح دولة الإمارات ذراعيها للاستثمارات التركية، التي ترتكز على تشييد العقارات ومكونات المَركبات ومشروعات الطاقة المتجددة، حيث نفذت شركات المقاولات التركية نحو 141 مشروعاً بقيمة 13 مليار دولار في الإمارات.وتترقب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في البلدين مواصلة البناء وتعزيز التبادل التجاري عبر مختلف القطاعات، والمجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والرعاية الصحية والغذاء والزراعة والأنشطة اللوجستية والموانئ والنقل والصناعة والتصنيع والبنية التحتية والأسواق المالية والتكنولوجيا والسياحة والثقافة، والعديد من المجالات الأخرى.

خطوة مهمة

وتعتبر الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في نوفمبر الماضي إلى تركيا بمثابة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسياحة، حيث تم تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا. ويركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

شراكة

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي اتفاقية شراكة استراتيجية لاستطلاع الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل الموانئ وتنسيق الجهود المشتركة لدراسة المشاريع الاستثمارية في القطاع اللوجستي في تركيا. وتتضمن الاتفاقية التعاون في استطلاع ودراسة الفرص الاستثمارية في تركيا، إضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتقييم الفرص وتعزيز العلاقات والروابط التجارية بين الطرفين وتعزز التعاون المشترك.

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