201 مليون درهم أرباح رأس الخيمة العقارية 2021

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حققت شركة رأس الخيمة العقارية - شركة مساهمة عامة - زيادة سنوية لافتة في إيراداتها خلال العام 2021 بنسبة 112% مقارنة مع 2020 حيث بلغت الإيرادات 516 مليون درهم مقارنة مع 2020 كما حققت الشركة إيرادات 243 مليون درهم وبلغت الأرباح الصافية 201 مليون درهم مقابل 114 مليون درهم إجمالي الأرباح التي حققتها خلال 2020 وارتفع إجمالي الدخل الشامل خلال 2021 إلى 200 مليون درهم مقابل 99 مليوناً في العام 2020.

وفيما يتعلق بالإنجازات التشغيلية خلال العام 2021 فقد واصلت شركة رأس الخيمة العقارية الاستثمار في تطوير العقارات السكنية والضيافة وحققت مبيعات قياسية في فيلات «ماربيلا» وأراضي «المرسى» التي أدت إلى زيادة صافي ربح الشركة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأكد عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية اعتزازه بالنتائج التي تم تحقيقها والتي تعكس حجم الجهد المبذول بالشركة وتؤكد تنامي وقوة السوق العقاري في دولة الإمارات بشكل عام.

وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص مع تطور فرص الاستثمار المتاحة، مشيراً إلى أن أنشطة الشركة خلال السنة المالية الماضية تركزت بشكل أساسي حول التطوير العقاري وإدارة العقارات والمجمعات السكنية بالإضافة إلى أنشطة البيع والتأجير وقطاع الضيافة وخدمات القطاع العقاري الأخرى ذات الصلة.

وقال إنه بفضل قرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلّق بالتسهيلات والحوافز الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة وتوفير بيئة استثمارية جذابة فإن شركة رأس الخيمة العقارية مقبلة على مزيد من الأداء الاستثنائي خلال الفترة المقبلة مع تسليم المزيد من المشاريع العقارية قريباً.

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