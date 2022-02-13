غرفة الشارقة تبحث فرص التعاون مع نبراسكا الأمريكية

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي رفيع المستوى من ولاية نبراسكا الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يتميز بها البلدان، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة وتعزز فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أخيراً في مقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وروبرت إيفنان وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية، وديفد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، بحضور عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية والأمريكية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

ورحب عبد الله سلطان العويس، بالوفد الزائر مثمناً هذه الزيارة، ومشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفزات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 5.22 مليارات دولار في عام 2005 إلى 17.83 مليار دولار في عام 2020، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تستهدف من خلال هذا اللقاء المساهمة في تعزيز هذا الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر إيجاد شراكات اقتصادية تسهم في تنمية العلاقة بين الشارقة وولاية نبراسكا، وتوفير قاعدة تعمل على التقاء الفعاليات الاقتصادية فيما بينها، والتشاور حول الفرص الاستثمارية التي من الممكن العمل عليها.

واستعرض العويس، فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة، مسلطاً الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، لافتاً إلى المزايا المتعددة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال في ولاية نبراسكا أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة، فضلاً عن المقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة، إضافة إلى ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وموقع جغرافي حيوي.

وجهة بارزة للاستثمار

من جانبه رحب روبرت إيفنان بحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى المكانة الرائدة التي تتبوأها الشارقة على الصعيدين الإقليمي، والعالمي، كمركز اقتصادي حيوي وبارز ووجهة رائدة للأعمال والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً أن هذا اللقاء يعد مناسبة مهمة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية في ولاية نبراسكا أمام الشركات الإماراتية في مجالات عدة، وخصوصاً في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والتي تعد من المصادر المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب ما تشتهر به الولاية بمجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً ثقته بإمكانية العمل سوياً في مجالات متنوعة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

توفير التسهيلات

من جهته أشار عبد العزيز شطاف إلى أهمية اللقاء في تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين للارتقاء بالشراكات الاقتصادية والتجارية والانفتاح على المزيد من المجالات الاستثمارية، في ظل العلاقات الاقتصادية النموذجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة على أتم الاستعداد لدعم الشركات في ولاية نبراسكا الراغبة في العمل والاستثمار في إمارة الشارقة، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتها في الإمارة، وتقديم أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة.

تعزيز التعاون

إلى ذلك أعرب ديفد حمود عن تطلعه في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، والتي تمثل بوابة رئيسية للشركات العربية إلى الأسواق الأمريكية، حيث تربطهم بأعضائها البالغ عددهم 50 ألف عضو في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية الأهداف التي يسعى إليها هذا اللقاء مع غرفة الشارقة، كونها ممثل بيئة الأعمال في إمارة الشارقة لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

واطلع وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية، والوفد المرافق له خلال جولة أجراها في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، حيث أشاد الوفد بالمنتجات الصناعية المحلية، معتبرين أن المعرض يشكل منصة مواتية للترويج للمنتجات وإيجاد فرص التعاون بين الشركات والزوار من ممثلي الوفود التجارية.

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